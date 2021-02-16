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الصحة: مبادرات تطوير الرعاية الصحية ساعدت الدولة على مواجهة كورونا..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:32 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ياسمين القصاص
قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن إصابات كورونا شهدت زيادة كبيرة فى شهر مايو الماضى حتى وصلت لـ 5000 إصابة أسبوعيا، وكانت وزراة الصحة تسعى جاهدة فى السيطرة على تلك الحالات، وفي نفس الوقت أدركنا الأهمية الكبرى للحفاظ على النظام الصحي بعد اكتشاف أن 85% من اصابات كورونا تبدأ بأعراض ضعيفة.

وأضافت "وزيرة الصحة"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الاسماعيلية الطبى: " مش صح اننا ننهك القطاع الصحي بوجود الأطقم الطبية دائما، لذلك قامت الوزارة بتفعيل أفكارها فى استخدام الجامعات والمدن الجامعية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن أعداد المصابين زادت ذات يوم خلال ذروة الموجة الاولى للفيروس، فسعت الوزارة على تزويد المستشفيات والاستجابة بشكل كبير أمام هذه الحالات بوجود أكثر من 450 مستشفى فى هذا الوقت، كما أصدرت الوزارة إجراءات التعايش بكل قطاع فى مصر.

وتابعت، أن إجراء امتحانات الثانوية العامة العام الماضي مثل تحديا كبير ولكن الدولة استطاعت التغلب عليه، مشيرة إلى أنه تم فتح الانشطة مرة أخرى ولكن بنسب محددة، كما أوضحت أن مبادرات تطوير الرعاية الصحية دعمت الدولة فى مواجهة كورونا.
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