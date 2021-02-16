ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: المجمع القومي للأمصال يؤمن احتياجات مصر من اللقاحات بتكلفة 130 مليون جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة واجهت أزمة بشأن توفير لبن الأطفال وإنتاجه، حيث كان لا يتجاوز 30 ألف عبوة في السنة، ولكن حاليا وصلت الإنتاجية إلى 1.5 مليون عبوة، وبعد أن كان هناك مركز واحد يغطي الاحتياجات، أصبح هناك 6 مراكز تغطي الاحتياجات في الجمهورية كلها.


وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، أن المجمع القومي لتخزين اللقاحات تم إنشاؤه خلال جائحة كورونا، ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، وبه 8 غرف تجميد تحت درجة 20 درجة، و27 غرفة من 2 إلى 8 درجات، وأيضا 30 مخزنا جافا، وهذا يؤمن احتياجات مصر الاستراتيجية من التطعيمات والأمصال ويوفر المخزون الكبير بإجمالي تكلفة 130 مليون جنيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يعمل بالذكاء الاصطناعي.. وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه

وزيرة الصحة: المجمع القومي للأمصال يضم 35 ثلاجة و30 مخزنا

خالد مجاهد: المجمع القومى لحفظ وتخزين الأمصال واللقاحات يتكلف 142 مليون جنيه.. فيديو

وزيرة الصحة: المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان نقلة نوعية لمصر

وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه.. والمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية

وزيرة الصحة تروي للنواب تفاصيل مواجهة مصر لجائحة كورونا

ترشيحاتنا

حالة الطقس.. أمطار خفيفة تضرب شارع رمسيس ووسط البلد |فيديو

هل يستجاب الدعاء في رجب؟ الإفتاء: أبواب السماء تفتح في 5 ليالٍ إحداها بهذا الشهر

حكم غسل الرجلين في الوضوء دون دلكهما ؟

مروة عيد عبدالملك تدافع عن نفسها أمام حملات التنمر وتتهم قناة الزمالك

طارق شوقي : إضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما