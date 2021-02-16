الصحة: المجمع القومي للأمصال يؤمن احتياجات مصر من اللقاحات بتكلفة 130 مليون جنيه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة واجهت أزمة بشأن توفير لبن الأطفال وإنتاجه، حيث كان لا يتجاوز 30 ألف عبوة في السنة، ولكن حاليا وصلت الإنتاجية إلى 1.5 مليون عبوة، وبعد أن كان هناك مركز واحد يغطي الاحتياجات، أصبح هناك 6 مراكز تغطي الاحتياجات في الجمهورية كلها.









وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، أن المجمع القومي لتخزين اللقاحات تم إنشاؤه خلال جائحة كورونا، ويقع على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، وبه 8 غرف تجميد تحت درجة 20 درجة، و27 غرفة من 2 إلى 8 درجات، وأيضا 30 مخزنا جافا، وهذا يؤمن احتياجات مصر الاستراتيجية من التطعيمات والأمصال ويوفر المخزون الكبير بإجمالي تكلفة 130 مليون جنيه.