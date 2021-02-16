وزيرة الصحة: مصر واليابان طبقتا تجربة ناجحة في التعامل مع كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه فى بداية شهر نوفمبر بدأت إصابات كورونا في الازدياد وتم بداية تحدى الأكسجين، حيث إنه تم العمل مع الشركات الخاصة والعامة وتم تزويد الأكسجين وتأمين المهرجانات والبطولات الرياضية.









وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع الطبي بالإسماعيلية اليوم ، الثلاثاء، أنه تم القيام بعمل اتفاقية مع تحالف الجافى للحصول على 40 جرعة من التحالف الدولى للقاحات، موضحة أنه تم استلام أول شحنة من لقاحات كورونا.









وأوضحت أنه تمت إتاحة منظومة الميكنة للأكسجين والأسرة، حيث تم الانتهاء من تجهيز مجمع اللقاحات والقيام بتحدٍ كبير وهو بطولة العالم لكرة اليد، لافتا إلى أن نسبة الإصابة بكورنا كانت 0% من الإصابات من المشاركين من مصر وخارجها.









وأكدت وزيرة الصحة أن مصر واليابان انتهجتا نفس النهج، وهو عمل إغلاق جزئي والمحافظة على القطاع الصحي، وهى تجربة ناجحة في التعامل مع كورونا .



