لمواجهة كورونا.. مصادرة 11 شيشة في حملات تفتيشية على المقاهي بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة ٧ شيش من مقهي مخالف بطريق الأحرار لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وأسفرت الحملة عن مصادرة ٤ شيش من ٢ كافتيريا مخالفة بنطاق المدينة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة على المقاهي والكافتيريات لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.