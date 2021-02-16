6 مليارات جنيه تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن إجمالي تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار 6 مليارات جنيه، وإن البنك المركزى صرف 1.3 مليار جنيه لدعم المبادرة، مشيرة إلى أن فترة الانتظار أصبحت أسبوعا بعد أن كانت 3 أشهر، وأن الوزارة أدخلت 12 ألف طبيب إلى المنظومة الطبية ضمن برامج الزمالة المصرية، كما تم إطلاق منصة إلكترونية للزمالة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.









وأضافت وزيرة الصحة، أن 54.5 مليار جنيه تكلفة احتياجات قطاع الصحة في ظل النمو السكاني، لافتة إلى أن العبء على الدولة سنويًا من وجود نمو سكاني بواقع زيادة 2 مليون نسمة زيادة سنوية أو أكثر، لذلك تتحمل الدولة عبء 15 مركزا صحيا، و50 وحدة صحية، و80 سيارة إسعاف، و4 آلاف طبيب، مشيرة إلى أن 54.5 مليار جنيه تكلفة احتياجات زيادة النمو السكاني سنويًا.









وأوضحت أن الوزارة انتهت من تأهيل 8 مراكز لتجميع مشتقات البلازما، مشيرة إلى أنه يعد مشروعا وطنيا للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، منوهة إلى أنه يستهدف تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، لافتة إلى أهمية البلازما فى علاج عدد من الأمراض.









وأكدت أن الهدف من إنشاء مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، هو نقل وتوطين الخبرات لصناعة تجزئة مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، وذلك سعيًا للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ومواكبة المستجدات والتوصيات العلمية بهدف الاستخدام الأمثل لمنتجات مشتقات بلازما الدم، فضلًا عن أن هذا المشروع يستهدف خلق فرص وظيفية فى مجال الصناعة الدوائية.