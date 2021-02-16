ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لسوء الأحوال الجوية.. مصرع شاب إثر اصطدام سيارة بقطار في مدينة رشيد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:30 م
مصرع شاب إثر اصطدام
مصرع شاب إثر اصطدام سيارة بقطار بمدينة رشيد
Advertisements
أسماء الجنبيهى
لقى شاب مصرعه، اثر اصطدام أحد القطارات بسيارة في مزلقان كوبري السماحة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، تم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة في مزلقان كوبري السماحة بمدينة رشيد. 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "جابر. ا"، ١٩ سنة، إثر تصادم سيارته بالقطار ، تم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
لسوء الأحوال الجوية.. مصرع شاب إثر اصطدام سيارة بقطار في مدينة رشيد
لسوء الأحوال الجوية.. مصرع شاب إثر اصطدام سيارة بقطار في مدينة رشيد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين على الطريق الدولي بالبحيرة

مصرع عامل تحت عجلات القطار بمزلقان قراقص بمدينة دمنهور

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

لغز العثور على جثة رجل مجهول الهوية برشيد

مصرع شاب فى حادث تصادم على الطريق الدولي بـ رشيد

بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب إثر انقلاب سيارة ملاكي بمركز حوش عيسى

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

مدرب النصر السعودي يستعجل النادي لإنهاء صفقة ضرورية

الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.. اليوم

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بالطالبية

السيسي عن أطفال المدارس: مش مهم ياكل كتير ولكن الأهم ياكل كويس

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما