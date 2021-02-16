لسوء الأحوال الجوية.. مصرع شاب إثر اصطدام سيارة بقطار في مدينة رشيد

لقى شاب مصرعه، اثر اصطدام أحد القطارات بسيارة في مزلقان كوبري السماحة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، تم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة في مزلقان كوبري السماحة بمدينة رشيد.





وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع "جابر. ا"، ١٩ سنة، إثر تصادم سيارته بالقطار ، تم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.