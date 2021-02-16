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بعنوان باب الأمل .. الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا لأهم إنجازات قطاع الصحة ..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:02 م
مبادرات 100 مليونن
مبادرات 100 مليونن صحة
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نورهان رأفت
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا، عن أهم انجازات الدولة المصرية ، في قطاعات الصحة ، بعنوان "باب الأمل" ، خلال افتتاحة لـ المجمع الطبي بالإسماعيلية .

ويضم "مجمع الإسماعيلية الطبي" 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.

كما يضم المجمع "مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية"، والذي به 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

يشار إلى أنه يتم التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.

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