بشأن الحركة الجوية.. إعلان مهم من التليفزيون السعودي عن مطار أبها الدولي

أكد ‏التليفزيون السعودي أن حركة السفر في مطار أبها الدولي لم تتأثر نتيجة الهجوم الذي تعرض له المطار صباح اليوم، الثلاثاء.











كانت صحيفة "سبق" السعودية، أفادت بأن ‏قوات التحالف العربي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها السعودي.









وقال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان له ‏إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية في محيط مطار أبها.











وأضاف: "لا إصابات أو خسائر".







