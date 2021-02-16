بشأن الحركة الجوية.. إعلان مهم من التليفزيون السعودي عن مطار أبها الدولي

أكد التليفزيون السعودي أن حركة السفر في مطار أبها الدولي لم تتأثر نتيجة الهجوم الذي تعرض له المطار صباح اليوم، الثلاثاء.
كانت صحيفة "سبق" السعودية، أفادت بأن قوات التحالف العربي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها السعودي.
وقال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان له إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية في محيط مطار أبها.
وأضاف: "لا إصابات أو خسائر".
وتابع التحالف العربي: "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".