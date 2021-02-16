الجزار يُشدد على ضرورة الاهتمام بالجداول الزمنية لتنفيذ الوحدات السكنية وجودة أعمال التشطيبات

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى، بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل بمدن (بدر – حدائق العاصمة – 15 مايو – العبور الجديدة).





ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والزراعات، ومراعاة المظهر الجمالى فى توزيع مكونات أعمال الزراعة بالمواقع، وكذا أعمال تقسيم أماكن انتظار السيارات، مطالبًا بتكليف وحدة اللاند سكيب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ اللاند سكيب بمشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل بالمدن الجديدة.





وشدد الدكتور عاصم الجزار، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات بأعلى جودة ممكنة، والاهتمام بالتفاصيل الفنية، وجودة أعمال التشطيبات، من أجل إخراج المشروع بصورة عصرية حضارية تليق بالمواطن المصرى، موجهًا بسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن معدلات التنفيذ المحددة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.





كما طالب وزير الإسكان، بمراعاة توزيع أماكن المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها لخدمة سكان مشروع "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل، بحيث تكون فى مجمعات خدمية منفذة على أعلى مستوى.