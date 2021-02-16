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أخبار العالم

الكويت تندد بالهجوم الصاروخي على مطار أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:20 م
الكويت تندد بالهجوم
الكويت تندد بالهجوم الصاروخي على مطار أربيل
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قسم الخارجي
أعربت دولة الكويت عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي على مطار أربيل، مؤكدة تضامنها مع العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل في الجمهورية العراقية الشقيقة مساء أمس، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص. 

وشددت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على قناعتها بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الأشقاء في العراق عن مواصلة جهودهم في طريق بسط الأمن وسيادة القانون، مؤكدة تضامن دولة الكويت مع العراق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على آمنة واستقراره. 

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أعلنت داخلية كردستان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة بدأت التحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل فور وقوعه مساء أمس، بالتنسيق مع التحالف الدولي، مضيفة أنها تمكنت من ضبط منصة إطلاق صواريخ مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، التابعة لمحافظة نينوى.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق. 

وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث.
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