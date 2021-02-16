علاء عابد: انتخاب مصر مُقررا للجنة الأممية لحفظ السلام انتصار جديد للدبلوماسية

اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ان إعادة انتخاب مصر مُقررًا للجنة الامم المتحدة لعمليات حفظ السلام بمثابة انتصار جديد وكبير للدبلوماسية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل كفاءة واقتدار تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية.





وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم ان حرص المنظمة الاممية على اعادة انتخاب مصر فى هذا المنصب الاممى رفيع المستوى هو دليل قاطع على الدور الرائد والمحورى في حفظ السلام العالمى خاصة أن مصر تتبوأ المرتبة السابعة من بين كبريات الدول المساهمة بقوات حفظ السلام اضافة الى إسهامها الحيوى والفاعل في تطوير مفاهيم وسياسات حفظ السلام.





وأشاد النائب علاء عابد بما جاء من قضايا مهمة استعرضها السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في بيان مصر أمام اللجنة خاصة تأكيده على أهمية الدور النبيل لحفظة السلام مُثمنًا تضحياتهم الغالية من أجل إحلال السلام في العالم المضطرب.



