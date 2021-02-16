علاء عابد: انتخاب مصر مُقررا للجنة الأممية لحفظ السلام انتصار جديد للدبلوماسية

اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ان إعادة انتخاب مصر مُقررًا للجنة الامم المتحدة لعمليات حفظ السلام بمثابة انتصار جديد وكبير للدبلوماسية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل كفاءة واقتدار تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية.
وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم ان حرص المنظمة الاممية على اعادة انتخاب مصر فى هذا المنصب الاممى رفيع المستوى هو دليل قاطع على الدور الرائد والمحورى في حفظ السلام العالمى خاصة أن مصر تتبوأ المرتبة السابعة من بين كبريات الدول المساهمة بقوات حفظ السلام اضافة الى إسهامها الحيوى والفاعل في تطوير مفاهيم وسياسات حفظ السلام.
وأشاد النائب علاء عابد بما جاء من قضايا مهمة استعرضها السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في بيان مصر أمام اللجنة خاصة تأكيده على أهمية الدور النبيل لحفظة السلام مُثمنًا تضحياتهم الغالية من أجل إحلال السلام في العالم المضطرب.
استعرض السفير محمد ادريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الأولويات المصرية التي تضمنت تعزيز أمن وسلامة حفظة السلام وتعزيز الترابط والتكامل بين حفظ وبناء السلام لاسيما في إطار رئاسة مصر الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلم ودعم المقاربة الشاملة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام وفقًا للرؤية التي تضمنتها "خارطة طريق القاهرة"، وتأكيد أولوية الحلول السياسية للنزاعات وضرورة تبني عمليات حفظ السلام إستراتيجيات سياسية واضحة ومحددة زمنيًا وزيادة المُشاركات النسائية في حفظ السلام، وتعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في حفظ السلام.