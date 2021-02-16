ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يكرم الفريق التدريبي لدورات الحماية المدنية والإطفاء وخطط الإخلاء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:32 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، الفريق التدريبي لدورات "مبادئ الحماية المدنية والإطفاء وخطط الإخلاء" التي نظمتها إدارتا الأمن الجامعى والتنظيم والإدارة بالجامعة، بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، واستهدفت العاملين بالإدارة المركزية ومختلف الكليات، على مدار 3 أسابيع متواصلة بقاعة تنمية القدرات بمجمع المدرجات بالحرم الجامعى القديم، وذلك بحضور اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعى، وفريق التدريب الذي ضم وليد عبدالفتاح عبدالغني، وأحمد عبداللاه محمد، ومحمود حسن السنوسي.

وقال رئيس الجامعة إن الدورات هدفت إلى تدريب العاملين على مبادئ الحماية المدنية ودعم متطلبات السلامة والأمن داخل الجامعة، وذلك عن طريق تعريف العاملين بأنواع الحرائق وطرق الإطفاء وأيضا التدريب علي خطط الإخلاء واستخدام أجهزة إطفاء الحرائق المختلفة.


وأضاف أن الدورات التدريبية لاقت استحسانا وإقبالاََ كبيرًا  من العاملين لما حققته من إستفادة كبيرة في التوعية بمبادئ الحماية المدنية علي كافة المستويات وكيفية التصرف في حالة الحريق.

وأشار اللواء حاتم صادق، إلى أن الدورة شارك فيها 75 من العاملين بالجامعة، وتناول البرنامج التدريبي التعريف بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، والتصرف في حالات حرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، إضافة إلى كيفية التعامل مع الغازات والعثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب بمقر الجامعة الجديد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دورة تدريبية على أعمال الحماية المدنية وخطة الإخلاء بجامعة الوادي الجديد

مبادئ الحماية المدنية وخطط الإخلاء.. دورة تدريبية للعاملين بجامعة سوهاج.. صور

محاكاة لعملية مكافحة حريق وإخلاء آمن في أحد مباني كلية الهندسة جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة السابق يحصل على جائزة أفضل طبيب أسنان في الوطن العربي

جامعة المنصورة تستضيف فعاليات اليوم الإندونيسي المصري

مركز بحوث الإسكان يفجر مفاجأة عن عقار فيصل: آخر حاجة الهدم

ترشيحاتنا

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني في أبطال أفريقيا

مفخرة طبية.. محمود علم الدين يكشف عن مفاجآت بالمعهد القومي والقصر العيني

«معلش» كلمته المفضلة.. سفير النمسا في مصر: أنا زملكاوي للأسف

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

بعد طرح نسخة الطيران الفارهة.. لكزس تستعد لتقديم إصدار رياضي من سيارتها LEXUS IS | صور