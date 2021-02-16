رئيس جامعة سوهاج يكرم الفريق التدريبي لدورات الحماية المدنية والإطفاء وخطط الإخلاء

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، اليوم، الفريق التدريبي لدورات "مبادئ الحماية المدنية والإطفاء وخطط الإخلاء" التي نظمتها إدارتا الأمن الجامعى والتنظيم والإدارة بالجامعة، بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، واستهدفت العاملين بالإدارة المركزية ومختلف الكليات، على مدار 3 أسابيع متواصلة بقاعة تنمية القدرات بمجمع المدرجات بالحرم الجامعى القديم، وذلك بحضور اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعى، وفريق التدريب الذي ضم وليد عبدالفتاح عبدالغني، وأحمد عبداللاه محمد، ومحمود حسن السنوسي.





وقال رئيس الجامعة إن الدورات هدفت إلى تدريب العاملين على مبادئ الحماية المدنية ودعم متطلبات السلامة والأمن داخل الجامعة، وذلك عن طريق تعريف العاملين بأنواع الحرائق وطرق الإطفاء وأيضا التدريب علي خطط الإخلاء واستخدام أجهزة إطفاء الحرائق المختلفة .









وأضاف أن الدورات التدريبية لاقت استحسانا وإقبالاََ كبيرًا من العاملين لما حققته من إستفادة كبيرة في التوعية بمبادئ الحماية المدنية علي كافة المستويات وكيفية التصرف في حالة الحريق.



