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مرأة

فوائد مذهلة لرياضة كرة السلة.. اكتشفيها

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:23 م
فوائد كرة السلة
فوائد كرة السلة
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أسماء عبد الحفيظ
لعب كرة الشبكة أو كرة السلة في أكثر من 80 دولة حول العالم ولكنها تحظى بشعبية أكبر في دول الكومنول، بعض هذه البلدان هي ، جنوب إفريقيا ، أستراليا ، جامايكا ، نيوزيلندا ، وبالطبع إنجلترا، حيث يقال إن كرة الشبكة تشبه إلى حد كبير كرة السلة ، ومع ذلك ، فإن أرقام الفريق وقواعده ومعداته تختلف كثيرًا، يتم لعبها من قبل فريقين من سبعة لاعبين ، بهدف تسديد الكرة عبر شبكة الفريق المنافس ، والتي تقع على ارتفاع 10 أقدام فوق الأرض، في أجزاء كثيرة من العالم ، تهتم كرة الشبكة بأن تكون واحدة من أكثر الرياضات تنافسية مع الكثير من الفوائد. لذا ، دعنا نلقي نظرة فاحصة على سبب كون لعب كرة الشبكة مجزيًا للغاية لكل من عقلك وجسمك ، وفقا لما نشره موقع هيلثي .

حياة اجتماعية رائعة

Netball هي رياضة جماعية ومنصة رائعة للأشخاص من جميع الأعمار للقاء وتكوين صداقات جديدة، و يساعد هذا النوع من التمرين الأشخاص على العمل بشكل إيجابي معًا لتحقيق هدف واحد، فهو لا يشجع المنافسة الجيدة بين الأشخاص الآخرين فحسب ، بل يقدم أيضًا فرصة للحصول على الكثير من المرح وبالطبع تمرين رائع. 

وأشارت الدراسات إلى أن الأطفال الذين يبدأون لعب كرة الشبكة منذ صغرهم يتمتعون بمهارات اجتماعية ولفظية أفضل.

فعاله من حيث التكلفه
من أفضل مزايا ممارسة هذه الرياضة الرائعة أنها ليست لعبة مكلفة وتتطلب الحد الأدنى من الاستثمار. على عكس الرياضات الأخرى التي تتطلب الكثير من المعدات والملابس ، يُطلب من لاعبي كرة الشبكة شراء أحذية رياضية مناسبة وكرة شبكة (ما لم يكن الفريق بحاجة إلى ملابس معينة). بالإضافة إلى ذلك ، لا يلزم لعب اللعبة في ملعب معين ، ولكن يمكن ارتجال أي مساحة تبلغ حوالي 30.5 مترًا كملعب كرة شبكة.

يساعد في تقليل التوتر
نعلم جميعًا أن التمرين هو وسيلة رائعة لمساعدة الناس على الاسترخاء أو تقليل التوتر ، لذلك عندما يتعلق الأمر بكرة الشبكة ، فإن هذا لا يختلف. نظرًا لأن كرة الشبكة تتطلب الكثير من الجري والنشاط البدني الذي يمكن أن يساعدك أيضًا على إبعاد عقلك عن الكثير من الأشياء.

 بالإضافة إلى ذلك ، لن يتشتت انتباهك بسبب أي توتر أو أفكار سلبية قد تستهلك حياتك اليومية. هذا في الواقع لأن التمارين المكثفة ستحفز جسمك على إنتاج المزيد من الإندورفين الذي يمكن أن يساعد في تحسين مزاجك. لكن لا يمكننا أيضًا أن ننسى مقدار المتعة التي ستتمتع بها طوال اللعبة.

فوائد التنسيق
الشرط الرئيسي للعب Netball هو التنسيق الجيد. نظرًا لوجود تقنيات رمي ​​مختلفة ، يلزم تمرير الكرة بشكل صحيح وفعال. توجد أنواع مختلفة من التمريرات داخل اللعبة ، ولكن بغض النظر عن الطريقة التي يقرر بها اللاعب تمرير الكرة ، يلزم التنسيق الجيد بين اليد والعين لكل عضو في الفريق إما لرمي الكرة أو التقاطها بدقة. حتى لو لم يحمل الناس كرة شبكة من قبل ، يمكن بسهولة تطوير مهارات التنسيق بين اليد والعين بقليل من الوقت والصبر.
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