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رياضة

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

السبت 13/فبراير/2021 - 08:04 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة كبيرة، بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، من جانب التأمينات.


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة خاصة بـ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة مولودية الجزائر.


تعرض أحمد العش مدافع الأهلي المعار للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، بشرخ في القدم، وتم وضع رجله في الجبس وذلك خلال مران الفريق إستعدادًا لمواجهة لاڤينا المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.



يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي وشقيقه النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، للوصول لحل لسداد مبلغ ٢٠ مليون جنيه مستحقات نادي النجوم، من صفقة إنتقال إبراهيم حسن لاعب الفريق قبل رحيلة للزمالك ٢٠١٨ الماضي.



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أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تفاصيل إصابة فرجاني ساسي القوية أمام مولودية الجزائر

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