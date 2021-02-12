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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.


كشفت بعض التقارير الصحفية عن حقيقة تلقي محمد هاني نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ عروض احترافية خلال الفترة الحالية عقب تألقه اللافت للنظر خلال بطولة كأس العالم للأندية والتي توج الأهلي بالميدالية الذهبية بها .


فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل لصدى البلد تخص، محمد حسام بيسو، لاعب نادي الزمالك، الذي تم تصعيده و إبرام تعاقد مع النادي لخمس مواسم مقبلة.


رد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على بعض الجماهير التي تقارن نادي الزمالك بالنادي الأهلي.


أعرب بدر بانون نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بتتويج الفريق ببرونزية كأس العالم للأندية مشددا أنه منذ انضمامه للفريق وجد ترحيب كبير من زملائه بالفريق خاصة محمد الشناوي، سعد سمير ووليد سليمان .


أعرب محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلي والمنتخب عن سعادته بـ تتويج الفريق ببرونزيه كأس العالم للأندية في قطر عقب الفوز امام بالميراس البرازيلي 

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