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رياضة

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:45 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
رد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على بعض الجماهير التي تقارن نادي الزمالك بالنادي الأهلي.

وتابع أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "في ناس بتقول لو الزمالك كان واجه الدحيل كان هيكسبه كتير ولو كان لاعب بايرن ميونخ كان هيلعب أفضل من ذلك".

وقال: "مستغرب من الجماهير اللي بتقارن الزمالك بالأهلي وبقولهم إيه اللي جاب القلعة جمب البحر".

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
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