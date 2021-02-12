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رياضة

أزمة فى الزمالك.. عقد بيسو سنة واحدة والتعاقد الجديد "فشنك"

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:15 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل لصدى البلد تخص، محمد حسام بيسو، لاعب نادي الزمالك، الذي تم تصعيده و إبرام تعاقد مع النادي لخمس مواسم مقبلة.

وأكد المصدر أن النادي تلقى إنذارا رسميا من وكيل اللاعب بسبب عدم قيد العقد رسميا لخمس مواسم بالاتحاد المصري لكرة القدم، مما تسبب في إلغاء التعاقد الجديد .

وأضاف المصدر أن اللاعب حاليا يتبقي في تعاقده موسم واحد فقط ، عقب عدم تفعيل عقده الجديد مع النادي ، مما أثار غضب وكيله وقرر انذار الإدارة البيضاء .

وتلقي محمد حسام بيسو ، بعض العروض، خلال الفترة الماضية ولكنه فضل البقاء مع الفريق الأبيض عقب تصعيده ولكن فوجئ بعدم تفعيل عقده بالسيستم الخاص بالاتحاد المصري. 
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