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رياضة

عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:53 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الصحفية عن حقيقة تلقي محمد هاني نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ عروض احترافية خلال الفترة الحالية عقب تألقه اللافت للنظر خلال بطولة كأس العالم للأندية والتي توج الأهلي بالميدالية الذهبية بها .

وأكدت بعض المصادر أن هاني لم يتلق عروضا رسمية من قبل اي من الاندية ولكن الأمر لم يتعد اهتمام بعض وكلاء اللاعبين وشركات تسويق اجنبية خاصة عقب مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة.

وكان هانز فيليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ اشاد بشكل خاص بـ محمد هاني واكد انه لاعب مميز ويستحق التواجد في الاهلي 

وأضاف انه لا يرغب في القول انه يستحق التواجد في فريق اوروبي حتى لا يقلل من شان النادي الأهلي العريق 

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
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