كل من شجعه ارتفع شأنه.. محمد فضل يحتفل بحصول الأهلي على المركز الثالث عالميا

احتفل محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق بتتويج المارد الاحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏ونشر محمد فضل عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور للاعبي الأهلي من المباراة وعلق عليها قائلا "‬‏‬‏‪الرجالة ، ،،،النادي الوحيد في العالم الذي يرفع شأن الجميع ...كل من تعلق به وشجعه ارتفع شأنه ، مجلس إدارة ، لاعبين ، جهاز فني ، عاملين وحتي جماهير ....عن النادي الاهلي اتحدث".

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وتوج النادي الاهلي، امس، بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية