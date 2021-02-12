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رياضة

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:19 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
تصل بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة ظهر اليوم الجمعة قادمة من قطر، بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلي في حصد  برونزية بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على بالميراس أمس، الخميس، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة على أن يعود للتدريبات صباح  غدا السبت، استعدادا لمواجهة المريخ المقبلة.

موعد مباراة الأهلي ضد المريخ:

وستقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

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