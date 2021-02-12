جابولي بطولة وأنا نايم.. كهربا يوجه رسالة شكر لـ جماهير الأهلي والخطيب

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له وهو يوجه رسالة بالفيديو لـ جماهير الأهلي حيث شكرهم على الدعم خلال الأيام الماضية.

وأضاف " الحمد لله على نعمة الاهلي وزمايلي الرجالة اللي جابولي البطولة وانا نايم على السرير ".

ووجه الشكر لـ محمود الخطيب رئيس النادي على دعمه له ومحاولته لـ مشاركته هو والشحات في المباراة .

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.





وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.





وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.





وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.