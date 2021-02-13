تفاصيل إصابة فرجاني ساسي القوية أمام مولودية الجزائر

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة مولودية الجزائر.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن إصابة فرجاني جاءت بتورم في القدم.

وأشار إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية غدًا بعد زوال الورم لتحديد فترة غيابه عن الفريق وحجم الإصابة.

وفي بداية غير متوقعة لمسيرته، تعثر الزمالك في مستهل مشواره الإفريقي في دوري الأبطال بالتعادل السلبي مع مولودية الجزائر بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمسابقة.





الزمالك أهدر العديد من الفُرص خلال المُباراة بينما اكتفى فريق مولودية الجزائر بالتكتل الدفاعي دون الاهتمام بالمحاولات الهجومية أو المرتدات ليحصل على نقطة في النهاية.





المجموعة تضم بجوار الزمالك ومولودية الجزائر فريقي الترجي التونسي وتينجويت السنغالي، وسيذهب وصيف نسخة العام الماضية إلى السنغال في الجولة المُقبلة لمواجهة تينجويت، بينما يستضيف المولودية فريق الترجي.



