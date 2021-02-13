ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصائب الإسماعيلي لا تأتي فرادى.. إصابة البدري بالصليبي والعش بشرخ في القدم

السبت 13/فبراير/2021 - 07:00 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
Advertisements
نانسي القاضي
تعرض أحمد العش مدافع الأهلي المعار للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، بشرخ في القدم، وتم وضع رجله في الجبس وذلك خلال مران الفريق إستعدادًا لمواجهة لاڤينا المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.

وكانت الأشعة اثبتت اصابة محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى لقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى .. صرح بذلك الدكتور محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.

وأضاف بأنه سيبدأ من الغد اجراءات الاتفاق على موعد الجراحة الذى سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتمنى مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الشفاء العاجل لظهير الدراويش وعودته سريعا لصفوف الفريق.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من ضم كريم العراقي بعد رفضه التجديد مع المصري

هل الصيام في شهر رجب بدعة؟ الإفتاء تعرض آراء الفقهاء

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 20 منطقة في القاهرة

علاج ضيق التنفس في البيت.. وصفات مذهلة لا حصر لها

تعرف على المرشح لمنصب المدرب العام في الإسماعيلي

شاهد أحدث ظهور لـ هاجر أحمد من الجيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا روح ما بعدك روح.. لحظة هروب قطيع أغنام من المدبح | فيديو

حروق إشعاعية.. أعراض مرعبة تظهر على مصابة بكورونا | صور

بسبب صوت التليفزيون.. عجوز تعتدي على شريكها بالشاكوش والبندقية قبل تسميمه