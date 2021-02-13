مصائب الإسماعيلي لا تأتي فرادى.. إصابة البدري بالصليبي والعش بشرخ في القدم

تعرض أحمد العش مدافع الأهلي المعار للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، بشرخ في القدم، وتم وضع رجله في الجبس وذلك خلال مران الفريق إستعدادًا لمواجهة لاڤينا المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.
وكانت الأشعة اثبتت اصابة محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى لقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى .. صرح بذلك الدكتور محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.
وأضاف بأنه سيبدأ من الغد اجراءات الاتفاق على موعد الجراحة الذى سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتمنى مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الشفاء العاجل لظهير الدراويش وعودته سريعا لصفوف الفريق.