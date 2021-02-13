سمعنا جميعًا عن فوائد ممارسة الرياضة مرات لا حصر لها ، ولكن لا يزال هناك شيء نشعر بالقلق بشأنه دائمًا في عقولنا: ماذا لو تعرضنا للأذى؟ لا شك أن ممارسة الرياضة بطريقة غير صحيحة يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة ، وأحيانًا حتى مشاكل لا رجعة فيها. ومع ذلك ، هناك طرق لتجنب ذلك. هذا ما نحن هنا لنتحدث عنه اليوم، كيف يمكنك ممارسة الرياضة دون القلق من الإصابة؟أليك التفاصيل وفقا لما نشره موقع هيلثى .





كن حذرا

من المهم الانتباه إلى الطريقة التي تجعلك تشعر بها تمارين معينة. إذا كان هناك شيء يؤلمك كثيرًا ، على سبيل المثال ، يجب أن تتوقف عن فعل ذلك على الفور. وإذا ساءت ، فاطلب المساعدة الطبية.





إحماء وتهدئة

هناك سبب مهم لهذا. يساعد القيام بذلك على تحضير الجسم للتمرين ويمنعه من سحب شيء ما. مع التبريد ، تسمح للجسم بالعودة تدريجيًا إلى حالته الطبيعية والبدء في عملية التعافي.





سر نفسك

لا تتوقع من نفسك القيام بقدر كبير من التمارين كل يوم فورًا. امنح نفسك يومًا للتعافي مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل.





شغله

جرب الرياضات والتمارين الأخرى لتقليل خطر الإفراط في التدريب.





ارتداء الواقي أثناء التمرين لحماية المفاصل

إذا كان أحد مفاصلك عرضة للإصابة ، ففكر في ربطه أو ربطه قبل التمرين. أفضل شيء يمكنك القيام به في هذه الحالة هو زيارة اختصاصي فيزيولوجيا التمارين الرياضية أو أخصائي العلاج الطبيعي للتوصل إلى برنامج لتقوية المنطقة المصابة.





اشرب ماء

لكل ساعة من التمرين ، يمكن أن تفقد حوالي لتر ونصف من السوائل ، لذا تأكد من شرب الماء قبل وأثناء وبعد الجلسة.





ابق عين على الطقس

إذا كان الجو حارًا حقًا بالخارج ، خذي الأمر بسهولة وارتدِ ملابس واقية من الشمس لحماية نفسك من العوامل الجوية.





افعلها بشكل صحيح

تأكد من العمل على النموذج الخاص بك والقيام بذلك بشكل صحيح. القيام بتمرين خاطئ هو وصفة لكارثة.





تحقق من أدوات الرياضية