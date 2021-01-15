ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان تحظر مؤقتا دخول الرياضيين الأجانب لمواجهة كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
أخبرت حكومة اليابان، اليوم الجمعة، الهيئات الرياضية بأنها قررت تعليق إعفاءات الدخول الحالية التي تسمح للرياضيين الأجانب بدخول اليابان من أجل التدريب والمنافسة قبل أولمبياد طوكيو الصيفية مؤقتًا، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفاد مصدر مطلع - في تصريح أوردته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية - بأن اليابان تحظر دخول الرعايا الأجانب غير المقيمين إلى البلاد خلال حالة الطوارئ الحالية السارية المفعول حتى 7 فبراير المقبل. ويتوافق إجراء الحكومة بتعليق استثناء الرياضيين مع قرارها بإنهاء إعفاء المسافرين بغرض الأعمال.

جدير بالذكر أن الرياضيين اليابانيين يستطيعون العودة إلى بلادهم، على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا لدى وصولهم، بينما قررت اليابان إلغاء استثناء الرياضيين والمدربين الأجانب غير المقيمين في بطولات الدوري اليابانية من قيود الدخول. 

وتسجل اليابان زيادة في أعداد المصابين بالعدوى وهو ما أجبر الحكومة على تشديد قيودها على الحدود وتوسيع حالة الطوارئ لتغطي أكثر من نصف تعداد السكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اعتبارات أمنية.. الإمارات توقف إصدار التأشيرات لمواطني هذه الدول

الصحف السعودية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية.. زلزال يضرب غرب الكويت..سلالة كورونا الجديدة تنذر بعزل بريطانيا.. وجونسون يرأس اجتماع أزمة اليوم

دولة جديدة تحظر دخول القادمين من بريطانيا بسبب «كورونا المتحور»

أخبار العالم.. دول جديدة تعلق الطيران مع بريطانيا.. ترامب يصدر 15 عفوا رئاسيا

اليابان تعزل نفسها عن العالم خوفًا من سلالة كورونا الجديدة

اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب الوافدين من معظم أنحاء العالم للسيطرة على سلالة كورونا الجديدة

ترشيحاتنا

عمر ربيع ياسين يكشف بديل مصطفى محمد في الزمالك

بطول 2 متر .. سيدة تعثر على ثعبان يتدلى من سقف الحمام أثناء الاستحمام

استقرار أسعار الخضراوات و الفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

حكم ترك خطبة الجمعة متعمدا وأداء الركعتين فقط .. دار الإفتاء تجيب

في ذكرى ميلاد شفيق جلال .. تعرف على مهنته قبل احتراف الغناء

الدينار الكويتى الأعلى .. سعر العملات العربية اليوم الجمعة 15-1-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور