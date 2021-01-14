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النائبة آية مدني: سأعمل على تقليل العقبات أمام الرياضيين المحترفين

الخميس 14/يناير/2021 - 05:53 ص
آية مدني عضو مجلس
آية مدني عضو مجلس النواب
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إسراء صبري
قالت آية مدني، عضو مجلس النواب، إن مهمة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل البرلمان، تمثيل جميع الأطياف والفئات بعد الثقة الكبيرة التي حظوا بها من القيادة السياسية.

وأكدت "مدني"، خلال مداخلة الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "سأعمل على الاهتمام بالملف الرياضي، وتقليل العقبات أمام الرياضيين المحترفين"، مشيرة إلى أنها حصلت على 7 بطولات عالمية في تاريخها الرياضي.

وأوضحت أن إحدى أبرز العقبات التي تقف أمام أي رياضي أن يختار بين الرياضة والدراسة، منوهة بأنها "ستعمل على توعية الأسر بأهمية الرياضة".

وتابعت "نسعى إلى إحداث توافق بين وزارتي الرياضة والشباب والتربية والتعليم، لكي يتم تدريس الرياضات بجدية، ولا تكون مجرد ترفيه".

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