ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يتحدى الغيابات ويبدأ الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة المريخ السوداني.. وخالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:59 ص
صدى البلد
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة عقب التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، عندما يواجه المريخ السوداني اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة عقب التتويج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية عندما يواجه المريخ السوداني اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يستضيف فريق برشلونة، منافسه، باريس سان جيرمان، اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا. 

قالت مروة عيد عبد الملك، محترفة كرة اليد في نادى نيس الفرنسي، إن هناك شخص يعمل في قناة فضائية تنتمي لنادي جماهيري كبير شن عليها حملة ممنهجة.

أشاد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، بإمكانيات اللاعب الشاب أسامة فيصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يكون مهاجم الزمالك الأول لكن بشرط .

كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، تفاصيل حديثه مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأسباب تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، رفض قلعة الدراويش دفع أي مبالغ مالية لاتحاد الكر، والتي اعتبرها الأخيرة مديونية مستحقة لثمن المسحات السابقة للكشف عن فيروس كورونا.

قال نصر الدين النابي، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، إن مباراة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ستكون في غاية الصعوبة.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مروة عيد عبدالملك، نجمة كرة اليد المحترفة بالدوري الفرنسي، تعرضت لحملات تنمر من جانب جماهير الزمالك؛ بسبب منشوراتها السابقة بحق الفريق الأبيض.

هاجم خالد الغندور الاعلامي بقناة نادي الزمالك، أحمد بلال نجم الاهلي السابق؛ بسبب تصريحاته عن مصطفى محمد، لاعب جالطة سراي التركي الحالي . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مسحة طبية للاعبي الأهلي.. اليوم

اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة المريخ السوداني

جلسة خاصة بين موسيماني وناصر ماهر بالأهلي

تحت قيادة رانجواجا.. 30 دقيقة تدريبات بدنية في بداية مران الأهلي

موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر صحفي غدا باستاد القاهرة

بـ استاد القاهرة.. موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر.. اليوم

ترشيحاتنا

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

بعد البرونزية: ضياء السيد ينتقد مسئولي الأهلي.. ويؤكد: لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا

الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ أسابيع

النوم على جنابة والجن .. هل يعرضك لمس العفاريت والشياطين ؟.. حصن نفسك بـ7 أدعية

فوائد صحية مدهشة للخيار المخلل

قرار جديد من الحكومة الكويتية بشأن عطلة العيد الوطني

Advertisements

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

مروة عيد عبدالملك تدافع عن نفسها أمام حملات التنمر وتتهم قناة الزمالك

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

نتيجة قياسية.. تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ ومشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري الأبطال

بعد البرونزية: ضياء السيد ينتقد مسئولي الأهلي.. ويؤكد: لا تنتظروا خيرا من والتر بواليا

موعد مباراة لايبزيج ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

سعد سمير مشاكس وحمدي الأكثر التزاما.. أخصائي تأهيل الأهلي يكشف سر نجاح لاعبي الفريق بدنيا

أخبار الرياضة.. الأهلي يتحدى الغيابات ويبدأ الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة المريخ السوداني.. وخالد الغندور يهاجم أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يتحدى الغيابات ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة المريخ في دور المجموعات

تحركاته فطرية مثل العميد وجمال.. طارق يحيى: شرط وحيد ليكون أسامة فيصل مهاجم الزمالك الأول

دعمه ليس في محله.. ضياء السيد يوجه نصيحة لـ مروان محسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021.. صور

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها