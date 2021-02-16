مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

قالت مروة عيد عبد الملك، محترفة كرة اليد في نادى نيس الفرنسي، إن هناك شخص يعمل في قناة فضائية تنتمي لنادي جماهيري كبير شن عليها حملة ممنهجة.

وأضافت لاعبة نيس الفرنسي، في تصريحاتها لبرنامج ملعب أون تايم، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أكن كل احترام لشيكابالا وهو لاعب كبير، وانتقادي له فني وكروي بحت بعيدا عن اتهامات التنمر والإساءة ، لقد تعرض للظلم، وزوجته طالتها هذه الإساءات وكانت نتيجة الهدف العظيم الذي سجله في نهائي القرن الافريقي بين الأهلي والزمالك ".





وأكملت : "في مونديال اليد بمصر دعمت أحمد الأحمر ويحيى الدرع وهما لاعبان في الزمالك، وكنت أكبر المساندين لهما، رغم إني أهلاوية، ".



