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رياضة

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:27 ص
مروة عيد عبد الملك
مروة عيد عبد الملك
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محمد رشاد
قالت مروة عيد عبد الملك، محترفة كرة اليد في نادى نيس الفرنسي، إن هناك شخص يعمل في قناة فضائية تنتمي لنادي جماهيري كبير شن عليها حملة ممنهجة.

وأضافت لاعبة نيس الفرنسي، في تصريحاتها لبرنامج ملعب أون تايم، المذاع على قناة  أون تايم سبورتس: "أكن كل احترام لشيكابالا وهو لاعب كبير، وانتقادي له فني وكروي بحت بعيدا عن اتهامات التنمر والإساءة ، لقد تعرض للظلم، وزوجته طالتها هذه الإساءات وكانت نتيجة الهدف العظيم الذي سجله في نهائي القرن الافريقي بين الأهلي والزمالك ".

وأكملت : "في مونديال اليد بمصر دعمت أحمد الأحمر ويحيى الدرع وهما لاعبان في الزمالك، وكنت أكبر المساندين لهما، رغم إني أهلاوية، ".

وأردفت أن دعمها للنادي الأهلي طوال الوقت ومساندته هو السبب فى هذه الحملة ضدها، خاصة أنها لم تتحدث عن شيكابالا منذ شهرين وكان انتقادها فني بحت.

واختتمت مروة عيد عبد الملك، أن الناس لابد أن تغير أفكارها، مؤكدة أنها لم تتعرض للتنمر طوال فترة احترافها فى فرنسا بالرغم من اختلاف الثقافة والدين وكل شئ.
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مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

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