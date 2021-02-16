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أخبار البلد

السيسي: مصر تحتاج تريليون دولار للنهوض بقطاعاتها في ظل الزيادة السكانية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:07 م
صدى البلد
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صدى البلد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر لم تصل ابدا لنفس معدلات انخفاض النمو في الدول الأخرى مع الوضع الاعتبار ان عدد سكان الدول الاخرى أقل كثيرا منا في السكان .

وتابع : " أحب دائما ان أحقق نجاح بشكل غير مسبوق في كل قضية أتصدى لها  ، و في ٢٠١١ عملتوا ثورة لتحسين أحوالكم ، ولكن كان المفروض الناس تعرف ان الاحوال مبتتحسنش الا بالتوازي مع معدلات النمو ". 

 
وأشار : " نحن حاليا 100 مليون ، والرقم المناسب  للدخل تريليون دولار ، وهو الرقم الذي يتناسب مع عدد السكان وإذا قل الرقم عن ذلك فإن  كل القطاعات ستتأثر بشكل سلبي .. النمو السكاني امن قومي، لانه بيخلي الناس مش راضية .

وتابع : " ان مكنش الارقام دي تبقى موجودة معانا  هيبقى عندنا مشاكل كتير و مش اي فرص عمل تحقق تشغيل مناسب ".
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