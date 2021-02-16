ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حيل سهلة لإزالة اللبان العالق فى شعر طفلك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:30 م
إزاي تتصرفي لو لزقت
إزاي تتصرفي لو لزقت لبانة في شعر طفلك
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
أحيانًا ينتهي نفخ فقاعات اللبان بقطعة عالقة في الشعر، وبغض النظر عن كيفية وصول اللبان إلى خصلات الشعر، فهي ليست مزحة، هذا يحدث بالفعل، ولا داعي للقلق إذا علقت اللبانة في شعرك أو شعر طفلك.

فنحن على يقين من أنك تفضلين قص الخصلات والتضحية بشعر طويل، وما عليك سوى اتباع هذه الخطوات، يمكن أن يكون التصاق العلكة في الشعر أمرًا صعبًا، خاصة للأطفال الصغار، في كثير من الحالات، قد يبدو المقص هو الحل الأفضل والوحيد، ولكن هناك بعض الأدوات اليومية التي يمكنك استخدامها لتجاوز قص الشعر، منها كشفت عنها الأعلامية رضوى الشربيني:

زبدة الفول السوداني
مادة دهنية سميكة لها خصائص مضادة للماء. يمكن أن يقلل استخدام زبدة الفول السوداني على اللبان من قوة لزوجتها، فمن السهل عليهما الالتصاق ببعضهما البعض بدلًا من التمسك بالشعر الجاف، مما يسهل إزالتها من الشعر.

لإزالة اللبان بزبدة الفول السوداني، يمكن وضع كمية من الزبدة تتناسب مع حجم اللبان الملتصق على الشعر.

يمكن وضع ملعقة كبيرة خلف خصلة الشعر المتضررة وفركها من الأمام باستخدام فرشاة الأسنان مع الضغط المتوسط، وفي هذه الحالة تكون الملعقة بمثابة القاعدة الثابتة لتسهيل العمل.

استمروا في الفرك حتى تلين وتتفكك "اللبانة"، ومن ثم سحبها باستخدام قطعة قماشية جافة ونظيفة. غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو المناسب، للتخلص من آثار الزبدة بشكل نهائي.

زيوت الطبخ
زيوت طهي الطعام كارهة للماء. على سبيل المثال، إذا جمعت الزيت والماء في برطمان، فسيتم فصلهما بسهولة. تعمل المواد الموجودة في زيت الطعام على تكسير اللبان اللزج دون التسبب في تلف شعرك.
تشمل تلك الزيوت:
زيت الكانولا
زيت الزيتون
زيت جوز الهند
ضع الزيت على منطقة التصاق اللبان في الشعر، وافركه برفق. وبعدها استخدم أصابعك أو مشط لإزالة اللبان من الشعر.

مكعبات الثلج
إذا كان استخدام الزيت أمرا فوضويا وغير مفضل، يمكنك استخدام الثلج لتجميد اللبان، فيمكنه أن يقلل تجميد اللبان من والتصاقه بالشعر، مما يسمح لك بإزالته بسهولة من الشعر.

ضع كيس ثلج على اللبان في الشعر لمدة من خمس إلى ربع ساعة حتى تتصلب اللبانة، ومن بعدها يمكنك أيضًا لف شعرك بقطعة قماش مع القليل من مكعبات الثلج، للحصول على دفعة إضافية.

وتكون تلك الطريقة أكثر فعالية إذا كانت كمية قليلة من اللبان عالقة في الشعر.

الخل
الخل أيضًا طريقة فعالة لإزالة اللبان من الشعر. إنه مذيب يفكك الرابطة بين شعرك واللبان، لكنه يترك رائحة قوية وراءه.
لإزالة اللبان بالخل، اغمر المنطقة بالخل. يمكنك غمس الشعر في كوب من الخل أو نقعه بقطعة قماش. كلما طالت فترة نقع شعرك، كان من الأسهل إزالة اللبان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج كدمات العين عند الأطفال

7 فوائد لاستخدام زيت الحبة السوداء للشعر

اللوز و الأرجان أبرزها.. 4 زيوت طبيعية للعناية بالشعر

طريقة علاج القشرة في الشعر.. بالخل والليمون والإسبرين

5 أسرار جمال من الهند لتجعل شعرك ينمو بشكل أسرع

ترشيحاتنا

مش عايزك تزعل مني.. الرئيس السيسي يداعب وزير الزراعة بسبب الفطيرة المقدمة لأطفال المدارس

ليس صلاح أو فان دايك.. كاراجر يكشف أفضل صفقة أبرمها ليفربول منذ انطلاق البريميرليج

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية

بإطلالة شتوية.. ميس حمدان تخطف الأنظار عبر انستجرام

لماذا لم يتوحش كورونا في مصر.. الرئيس السيسي يرد.. فيديو

النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر موقع إلكتروني أخبار عن التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس