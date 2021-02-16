حيل سهلة لإزالة اللبان العالق فى شعر طفلك

أحيانًا ينتهي نفخ فقاعات اللبان بقطعة عالقة في الشعر، وبغض النظر عن كيفية وصول اللبان إلى خصلات الشعر، فهي ليست مزحة، هذا يحدث بالفعل، و لا داعي للقلق إذا علقت اللبانة في شعرك أو شعر طفلك.





فنحن على يقين من أنك تفضلين قص الخصلات والتضحية بشعر طويل، وما عليك سوى اتباع هذه الخطوات، يمكن أن يكون التصاق العلكة في الشعر أمرًا صعبًا، خاصة للأطفال الصغار، في كثير من الحالات، قد يبدو المقص هو الحل الأفضل والوحيد، ولكن هناك بعض الأدوات اليومية التي يمكنك استخدامها لتجاوز قص الشعر، منها كشفت عنها الأعلامية رضوى الشربيني:





زبدة الفول السوداني

مادة دهنية سميكة لها خصائص مضادة للماء. يمكن أن يقلل استخدام زبدة الفول السوداني على اللبان من قوة لزوجتها، فمن السهل عليهما الالتصاق ببعضهما البعض بدلًا من التمسك بالشعر الجاف، مما يسهل إزالتها من الشعر.





لإزالة اللبان بزبدة الفول السوداني، يمكن وضع كمية من الزبدة تتناسب مع حجم اللبان الملتصق على الشعر.





يمكن وضع ملعقة كبيرة خلف خصلة الشعر المتضررة وفركها من الأمام باستخدام فرشاة الأسنان مع الضغط المتوسط، وفي هذه الحالة تكون الملعقة بمثابة القاعدة الثابتة لتسهيل العمل.





استمروا في الفرك حتى تلين وتتفكك "اللبانة"، ومن ثم سحبها باستخدام قطعة قماشية جافة ونظيفة. غسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو المناسب، للتخلص من آثار الزبدة بشكل نهائي.





زيوت الطبخ

زيوت طهي الطعام كارهة للماء. على سبيل المثال، إذا جمعت الزيت والماء في برطمان، فسيتم فصلهما بسهولة. تعمل المواد الموجودة في زيت الطعام على تكسير اللبان اللزج دون التسبب في تلف شعرك.

تشمل تلك الزيوت:

زيت الكانولا

زيت الزيتون

زيت جوز الهند

ضع الزيت على منطقة التصاق اللبان في الشعر، وافركه برفق. وبعدها استخدم أصابعك أو مشط لإزالة اللبان من الشعر.





مكعبات الثلج

إذا كان استخدام الزيت أمرا فوضويا وغير مفضل، يمكنك استخدام الثلج لتجميد اللبان، فيمكنه أن يقلل تجميد اللبان من والتصاقه بالشعر، مما يسمح لك بإزالته بسهولة من الشعر.





ضع كيس ثلج على اللبان في الشعر لمدة من خمس إلى ربع ساعة حتى تتصلب اللبانة، ومن بعدها يمكنك أيضًا لف شعرك بقطعة قماش مع القليل من مكعبات الثلج، للحصول على دفعة إضافية.





وتكون تلك الطريقة أكثر فعالية إذا كانت كمية قليلة من اللبان عالقة في الشعر.





الخل

الخل أيضًا طريقة فعالة لإزالة اللبان من الشعر. إنه مذيب يفكك الرابطة بين شعرك واللبان، لكنه يترك رائحة قوية وراءه.