فوائد اللبان الدكر

فوائد ذكر اللبان لا تعد ولا تحصى سواء للبلغم أو للبشرة أو الشعر او للذاكرة والوقاية من السرطان فله فوائد تجعلك لا تتجاهل عن تناوله بصرف النظر عن مذاقه الغير مستحب ، يتكون لبان الدكر من زيت طيار، مكونات كيميائية أخرى توفر هذه المركبات الكيميائية النشطة، بعض الفوائد الصحية لذكر اللبان . لا تعد ولا تحصى سواء للبلغم أو للبشرة أو الشعر او للذاكرة والوقاية من السرطان فله فوائد تجعلك لا تتجاهل عن تناوله بصرف النظر عن مذاقه الغير مستحب ، يتكون لبان الدكر من زيت طيار، مكونات كيميائية أخرى توفر هذه المركبات الكيميائية النشطة، بعض الفوائد الصحية لذكر اللبان .





فوائد ذكر اللبان





منقوع لبان الدكر لمدة أسبوع للحصول علي وزن مثالى وكولاجين طبيعي للوجه. نصحت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية باستخداملمدة أسبوع للحصول علي وزن مثالى وكولاجين طبيعي للوجه.

فوائد ذكر اللبان 1 - مطهر ومنشط للجهاز الخلوى . 2 - مطهر عام لكل الجسم داخليًا وخارجيًا . 3 - مضاد للإنتفاخ والغازات . 4 - منظم لوظائف الجهاز الهضمى . 5 - مدر للبول ومطهر للجهاز البولى . 6 - منشط للرحم ومطهر للجهاز التناسلى . 7 - مهدئ للأعصاب . 8 - يستخدم فى منتجات التجميل ويستخلص منه مواد مطهرة ومعطرة .

9- محاربة بعض أنواع السرطان

زيت اللبان قد يكون قادرًا على التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية ، مما يؤدي إلى قتل الخلايا السرطانية فقط. يساعد اللبان أيضًا في محاربة بعض أنواع السرطان، قد تمنع أحماض البوزويل التي تحتويها الخلايا السرطانية من الانتشار وقد تمنع أيضًا تكوين الحمض النووي في الخلايا السرطانية ، مما قد يساعد في الحد من نمو السرطان، علاوة على ذلك تظهر بعض الأبحاث في أنابيب الاختبار أنقد يكون قادرًا على التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية ، مما يؤدي إلى قتل الخلايا السرطانية فقط.

توصي دراسات أنبوب الاختبار بأن اللبان قد يحارب خلايا سرطان الثدي والبروستاتا والبنكرياس والجلد والقولون، تشير الأبحاث إلى أنه قد يساعد أيضًا في تقليل الآثار الجانبية للسرطان.





‎لبان الذكر للتنحيف





ضعي ملعقة من لبان الذكر في وعاء به (ماء) ثم اسكبي عليه ماء مغلي ثم رجيه حتي يصبح لونه ابيض، ثم اتركيه فترة من الزمن لكى ينقع، بعد ذلك ضعيه في وعاء محكم الغلق و قبل كل وجبة يتم تصفيته واشربي منه نصف كوب.





المشكلة الوحيدة تكمن في طعمه حيث يميل إلى المرارة ولكن مع الوقت ستتعودين.





لبان الذكر له فوائد متعددة بخلاف التخسيس و تبيض الجسم بالكامل يعمل على شد الجلد، فبمساعدته سوف تفقدي الوزن بدون ترهلات (بطن مشدودة وأذرع مشدودة)، كما يعمل على تقوية عضلات القلب.





‎فوائد لبان الذكر للوجه

• شد الجلد المترهل. •ملئ التجاعيد والخطوط التعبيرية. • يساعد على مرونة البشرة. • إعطاء نظارة وصفاء للبشرة. • يعالج التشققات والخطوط لأنه يساعد على زيادة سرعة تجديد الخلايا. • يحمي البشرة من الشيخوخة. • يعالج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين. • يعالج آثار الجروح والبقع البنية التي بالجلد. • يعالج الدوالي والعروق الزرقاء. • يفتح البشره بشكل ملحوظ لٲنه يعتبر كولاجين طبيعي ويعتبر كرتزون طبيعي . • يملأ حفر الوجه. • يساعد على زوال حبوب الشباب • لكل مشاكل البشره.





‎فوائد اللبان الذكر للصدر يستخدم اللبان الذكر من مئات السنين ويستخدم على نطاق واسع وبالأخص عند العرب، اللبان الذكر له فوائد عديدة منها التبيض حيث يستعمل كقناع فعال مبيض ومشد للبشرة ومعطر ومرطب، وقافل للمسامات الواسعة. كما يساعد على تحفيز الغدة الدرقية ويساعد في التخلص من الوزن الزائد كما أنه يساعد على تنظيف الصدر من البلغم و الشوائب وينظف الجسم .





‎لبان الذكر للتنحيف في اسبوع

طريقة الاستعمال:

ملعقتين لبان دكر +كأس ماء مغلي.

الطريقة: انقعي اللبان في الماء المغلي وغطيه ليلة كاملة بكرا راح تشوفي لون الماء تغير وصار مايل للابيض صفيه وحطيه الماء بعلبه زجاج واحتفظي فيه بالثلاجة فهذه الوصفة تساعد على التنحيف خلال أسبوع .

طريقة الاستعمال: خذي من المحلول الي طلعلك وحطيه على وجهك أو جسمك أي مكان تبي تعالجيه من أحد المشاكل الي ذكرناها فوق خليه من ربع ساعه الى ساعه واغسليه راح تلاحظي النتيجه بالاستمرار.





‎فوائد لبان الذكر للمعدة

فوائد تناول اللبان الذكر لجسم الإنسان ،و قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية،لجسم الإنسان ،و أوضح أنه يساهم في تخليص الجسم من الترهلات: من الممكن أن تحدث هذه الترهلات بسبب التقدم بالسن، ويتم ذلك من خلال إنتاج خلايا جديدة وتقويتها، مما يؤدي إلى الحفاظ على جسم مشدود.

وأشار أنه يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم: يتم ذلك عن طريق التقليل من نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى التخلص من الرغبة في تناول الطعام بشكل كبير خلال اليوم.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي: تعد هذه المشاكل من أكثر مسببات السمنة أهميةً، خاصةً في المناطق التي تحيط بالبطن، حيث يساهم لبان الذكر في تنظيم حركة الأمعاء في الجسم، مما يؤدي إلى التخلص من كافة الغازات التي من الممكن أن تسبب الألم للمصاب، بالإضافة إلى أنه يعالج مشكلة حموضة المعدة والإمساك وعسر الهضم لأنه يعمل على تحفيز إفراز العصارات الصفراء والهاضمة وتسهيل مرور وحركة الطعام داخل الأمعاء.

إدرار البول: من الممكن أن يعاني الكثير من الناس من احتباس البول داخل الجسم بسب تناول أدوية محددة، أو بسبب تناول كميات كبيرة من الملح، مما يؤدي إلى الإصابة بانتفاخ العديد من مناطق الجسم، حيث يعمل لبان الذكر على تخليص الجسم من هذه السوائل من خلال إدرار البول. يمكنك استخدام لبان الدكر بأكثر من طريقة، امضغي كاللبان، أو اغلي كوبا من المياه ثم ضعي بعض حبات لبان الدكر فيه، واتركيه يبرد ثم اشربيه بعد تصفيته من المياه، قومي بذلك قبل وجبة الإفطار كل صباح.





‎فوائد اللبان الذكر للالتهابات





لبان الدكر يساعد على منع إفراز الليكوترين وهي مركبات يمكن أن تسبب الالتهابات، يبدو أن التربين وأحماض البوزويل أقوى المركبات المضادة للالتهابات ، قد تساعد مستخلصات اللبان في تقليل أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وعلاج الألم وتحسين الحركة. البان الدكر تأثيرات مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التهاب المفاصل الناجم عن هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يعتقد الباحثون أنيساعد على منع إفراز الليكوترين وهي مركبات يمكن أن تسبب الالتهابات، يبدو أن التربين وأحماض البوزويل أقوى المركبات المضادة للالتهابات ، قد تساعد مستخلصات اللبان في تقليل أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وعلاج الألم وتحسين الحركة.





‎فوائد لبان الذكر للشعر