نشرة الصحة والمرأة .. فوائد النوم مبكرا .. وعلاج التهاب المفاصل باللبان الدكر .. وفاكهة تحمي من أمراض مزمنة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

ماذا يحدث للجسم عند النوم يوميا قبل الـ 10 مساءً؟

فى نمط الحياة المعاصرة اعتاد كثيرون على النوم بعد منتصف الليل لمدة تقل في كثير من الأحيان عن 8 أو 6 ساعات فى حين أن البعض يعتبر النوم أمرًا ذا أهمية كبيرة ويذهبون للنوم يوميًا قبل الـ 10 مساء . .فما الفرق بينهم وبين من ينامون مبكرا.

قدم موقع " Bright Side" أبرز الفوائد التى تعود علينا إذا غيرنا عادات نومنا وذهبنا للسرير يوميا قبل الساعة العاشرة .

فاكهة مهملة ترفع مناعتك وتقي من الأمراض المزمنة

توجد فوائد صحية عديدة لتناول فاكهة الأجاص التى تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا فضلا عن الفيتامينات والأملاح المعدنية ،ويوجد في الأجاص حمض الجاليك.

ولكي نعرف أكثر عن الفوائد الصحية لفاكهة الأجاص نقدم نقلا عن موقع " بولد سكاى ".

يعالج البشرة والتهاب المفاصل.. تعرف على فوائد لبان الدكر

يحتوي لبان الدكر على زيت طيار، ومكونات كيميائية أخرى توفر هذه المركبات الكيميائية النشطة، بعض الفوائد الصحية لصحة الإنسان التي تم إثباتها أو عدم إثباتها بعد.

وأوضح موقع healthbenefitstimes ، بعض الفوائد الصحية التي تدفعهم إلي استخدام وتناول لبان الدكر باستمرار وهي:

دراسة توضح 4 علامات تشير إلى السكري من النوع 2

يعد مرض السكرى من أكثر الامراض انتشارا فى المجتمع المصري بين مختلف الاعمار بنوعيه الأول والثاني.

والنوع الأول لمرض السكري يولد الانسان به أما النوع الثانى فيصيب الانسان بعد الولادة والعيش فترة من الزمن ويرتبط بشكل كبير بنمط الحياة والنظام الغذائي الذي يتبعه الانسان والاكتشاف المبكر لهذا المرض يساعد فى الشفاء منه بسرعة دون التعرض لأى مخاطر.

وفي هذا الاطار توصلت دراسة جديدة إلى إن مرض السكري من النوع 2 يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين والهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل صحيح.

والمعاناة من مرض السكري من النوع 2 يتضح بظهور عدة علامات: