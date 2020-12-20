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مرأة

فاكهة مهملة ترفع مناعتك وتقي من الأمراض المزمنة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد صحية عديدة لتناول فاكهة الأجاص ، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا .

ويحتوى الأجاص، على حمض الجاليك إليك الفوائد الصحية لفاكهة الأجاص الصحية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. يعزز المناعة

تعد فاكهة الأجاص مصدرًا جيدًا لفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء ويلعب دورًا رئيسيًا في تقوية المناعة ودرء الأمراض. يحتوي فيتامين سي على قدرة قوية للمساعدة في حماية الجسم من الآثار الضارة للجذور الحرة

2. يقي من الأمراض المزمنة

تحتوي فاكهة الأجاص على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، مما يساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم التي تتلف خلايا الجسم وتؤدي إلى الأمراض المزمنة. يمكن أن يساعد استهلاك فاكهة اللونجان في منع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة .

3. يحسن الهضم

تحتوي كل من فاكهة الأجاص الطازجة والمجففة على الألياف. الألياف تساعد في زيادة حجم البراز وتساعد في حركة الأمعاء السليمة. كما أنه يساعد في تحسين بكتيريا الأمعاء ، وبالتالي الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمنع استهلاك الألياف أيضًا مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ، مثل الإمساك والإسهال واضطراب المعدة والانتفاخ والتقلصات

4. يخفض الالتهاب

تمتلك الطبقة الخارجية واللب والبذور من فاكهة الأجاص على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في التئام الجروح وتقليل الالتهاب. وجدت دراسة بحثية نشرت عام 2012 في الطب البديل والتكميلي المبني على الأدلة أن القشرة (الطبقة الخارجية) واللب والبذور تحتوي على حمض الجاليك والإبيكاتشين وحمض الإيلاجيك ، مما يمنع إنتاج المواد الكيميائية المسببة للالتهابات مثل أكسيد النيتريك والهستامين والبروستاجلاندين

5. قد يعالج الأرق

 فاكهة الأجاص تساعد  في علاج الأرق . أظهرت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة Current Neuropharmacology أن فاكهة الأجاص يمكن أن تزيد من معدل النوم ومدة النوم عند استخدامها مع مشتقات منومة .

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