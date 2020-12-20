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لضبط النسبة في الدم.. نصائح الأكل الصحي لمرض السكري

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
لضبط نسبة السكر فى
لضبط نسبة السكر فى الدم.... نصائح الأكل الصحي لمرض السكري
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أسماء عبد الحفيظ

كشف موقع mediacl news today، عن أفضل النصائح الغذائية لمرضى السكر التى تساعد على حفظ نسبة السكر فى الدم، فيمكن للاستراتيجيات التالية أن تساعد الشخص المصاب بالسكري على اتباع نظام غذائي صحي:

اختر الكربوهيدرات الغنية بالألياف والمعالجة بأدنى حد: 

أتيي من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

الحد من الملح: 

جبب ألا يستهلك الشخص أكثر من 6 جم من الصوديوم يوميًا.
اختر الدهون الصحية: تأتي من المكسرات والأفوكادو والبذور والأسماك الزيتية والزيوت النباتية.

الحد من اللحوم الحمراء والمعالجة:

اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون بدلًا من ذلك ، مثل البقول والبيض والدواجن والمكسرات غير المملحة والأسماك.

الحد من تناول السكر: 

من المهم التحقق من الملصقات بعناية لمعرفة السكر المضاف والبحث عن الفاكهة عند الرغبة الشديدة في تناول السكر.

اختر وجبات خفيفة صحية :

بالنسبة لشخص مصاب بداء السكري، تشمل هذه الوجبات الزبادي والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات.

الحد من استهلاك الكحول: 

من ADA يوصي أن الذكور لها لا يزيد عن اثنين من المشروبات يوميا والإناث ليس لديهم أكثر من واحد.

تجنبب المكملات:

حاول الحصول على الفيتامينات والمعادن من النظام الغذائي ، ما لم يوص الطبيب بمكملات معينة.

يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تناول الخضار غير النشوية بحرية - بما في ذلك الجزر.

يساعد تناولها نيئة أو طهيها بشكل خفيف جدًا في منع التحضير من زيادة درجة GI.

تساعد المركبات المختلفة في الجزر ، مثل الكاروتينات والألياف وفيتامين أ في إدارة مستويات السكر في الدم ومنع المضاعفات ، مثل تلف العين المرتبط بالسكري.

يلعب الحفاظ على نظام غذائي صحي ، وتقليل تناول الكربوهيدرات ، وزيادة مستويات النشاط البدني ، أدوارًا مهمة في إدارة مرض السكري.

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