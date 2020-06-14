تبحث الكثير من السيدات عن أفكار أكلات خفيفة لا تستغرق وقتا كبيرا وفى نفس الوقت يكون مذاقها شهيا ومغذية لذا نقدم لكم طريقة عمل شيش خضار مشوى بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
إقرأ أيضا
مقادير شيش خضار مشوي:
كوسة
ثوم مفروم
ملح وفلفل
باذنجان
فلفل الوان
بصل احمر
اسياخ للشوي
بصل اخضر
طماطم شيري
زعتر فريش
طريقة عمل شيش خضار مشوي:
- قومى بغسل الخضراوات جيدا وتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- قومي بتتبيل الخضراوات بالزعتر والزيت والملح والفلفل الأسود.
- ضعيها فى أعواد الشيش واشويها على الجريل أو الفرن.
- قديمها مع الكسكسي أو الأرز البسمتى.