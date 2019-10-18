طريقة عمل شيش طاووق للشيف شربينى

نقدم لكم طريقة عمل شيش طاووق بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة .
مقادير شيش طاووق :
اوراك دجاج
طماطم
عيش
بيتي بان
زعتر
ليمون زيت
زبادي
ثوم بودرة
بصل
بابريكا
بودرة بصل
جنزبيل بودرة
كركم
شطة
فلفل الوان
ملح فلفل أسود
طريقة عمل شيش طاووق
* اخلطي زبادي مع زعتر وبابريكا وليمون وثوم بودرة وبصل بودرة وجنزبيل بودرة وكركم وشطة وزيت زيتون
* ضعي قطع الاوراك المخلية في الخليط السابق ثم اتركيها مدة حتى تتشرب
* ضعيها في طاسة بها زيت ساخن على النار ثم ضيفي اليها مكعبات الفلفل الألوان والطماطم والبصل
* انقلي الخليط الى صينية وادخليه فرن لتتأكدي من نضج الدجاج و قدميه في عيش بيتي بان
مقادير شيش طاووق :
اوراك دجاج
طماطم
عيش
بيتي بان
زعتر
ليمون زيت
زبادي
ثوم بودرة
بصل
بابريكا
بودرة بصل
جنزبيل بودرة
كركم
شطة
فلفل الوان
ملح فلفل أسود
طريقة عمل شيش طاووق
* اخلطي زبادي مع زعتر وبابريكا وليمون وثوم بودرة وبصل بودرة وجنزبيل بودرة وكركم وشطة وزيت زيتون
* ضعي قطع الاوراك المخلية في الخليط السابق ثم اتركيها مدة حتى تتشرب
* ضعيها في طاسة بها زيت ساخن على النار ثم ضيفي اليها مكعبات الفلفل الألوان والطماطم والبصل
* انقلي الخليط الى صينية وادخليه فرن لتتأكدي من نضج الدجاج و قدميه في عيش بيتي بان