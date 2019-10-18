طريقة عمل شيش طاووق للشيف شربينى

نقدم لكم طريقة عمل شيش طاووق بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة .

مقادير شيش طاووق :

اوراك دجاج

طماطم

عيش

بيتي بان

زعتر

ليمون زيت

زبادي

ثوم بودرة

بصل

بابريكا

بودرة بصل

جنزبيل بودرة

كركم

شطة

فلفل الوان

ملح فلفل أسود



طريقة عمل شيش طاووق

* اخلطي زبادي مع زعتر وبابريكا وليمون وثوم بودرة وبصل بودرة وجنزبيل بودرة وكركم وشطة وزيت زيتون

* ضعي قطع الاوراك المخلية في الخليط السابق ثم اتركيها مدة حتى تتشرب

* ضعيها في طاسة بها زيت ساخن على النار ثم ضيفي اليها مكعبات الفلفل الألوان والطماطم والبصل

* انقلي الخليط الى صينية وادخليه فرن لتتأكدي من نضج الدجاج و قدميه في عيش بيتي بان



