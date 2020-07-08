بتقضي ساعات كتير قدام الكمبيوتر والموبايل.. احمي عينيك بتناول خضار رخيص.. وطرق طبيعية لعلاج الإجهاد والجفاف

طرق العلاج الطبيعية لجفاف العين

طعام يحمي العين من أضرار الكمبيوتر

يصدر من بعض الاجهزة الالكترونية مثل الموبايل واللاب والتليفزيون والكمبيوتر ضوء أزرق يسبب مشاكل كثيرة فى العين مثل الجفاف ويجعل قوة النظر أقل خاصة عند الاستخدام المتكرر لها.





وللأسف يتعرض كثيرون لهذا الضوء يوميا خاصة أن الكثير من الوظائف والمهام أصبحت تعتمد على استخدام الاجهزة التكنولوجية التى تصدر الضوء الأزرق ويقضى الموظفون ساعات طويلة أمامها بل الاطفال ايضا من اجل الترفيه مما يهددهم بضعف النظر ومشاكل الشبكية وجفاف العين.

وفى هذا التقرير نعرض بعض الطرق التى تساعد فى علاج هذه المشكلة وخفض تأثير أشعة الكمبيوتر والموبايل على العين.

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تعد مشاكل الشبكية من أكثر الأشياء التى تؤثر على صحة العيون وقوة النظر لذا لابد من الاهتمام بها

ذكر موقع " watercress" أن توجد طرق كثيرة تساعد فى الوقاية من امراض ومشاكل شبكية العين وتحديدا أضرار أجهزة الكمبيوتر من بينها تناول أطعمة معينة.

ومن بين الأطعمة التى تجعل صحة العين أفضل وتحميها من الأمراض هى " الجرجير" لأنه يحتوى على مركبات لوتين وزياكسانثين .





وتساعد هذه المركبات فى حجب وصول الضوء الأزرق لشبكية العين مما يقلل الضرر التأكسدي الناتج عن الضوء الأزرق المسبب مشاكل العين والضمور البقعي ، و يساعد فى رفع كفاءة الجهاز المناعى مما يساعد فى الوقاية من المزيد من الأمراض.





علاج جفاف العين

الحل الوحيد مؤكد هو استخدام الورد ومستحضراته لعلاج مشكلة جفاف العين ، ونع رض لكم أبرز طرق علاج جفاف العين الطبيعية وفقًا لما ذكره موقع "boldsky" .





الحد من الالتهاب: قد يكون التهاب العين بسبب مجموعة واسعة من الأسباب ، ومنها الجفاف، ولذلك يفضل استخدام بعض الأعشاب الطبيعية الآمنة.





وكل ما عليك فعله هو رش بعض ماء الورد على كرة قطنية ثم اضغط بها بلطف على عينيك وجفونك تهدأ.





تأكد من وضعه برفق وأنك لست شديد القسوة على العينين.وكرره بشكل يومي بديل للحصول على أفضل النتائج.





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علاج الإجهاد

يجب أن تكون قد لاحظت أنه بعد يوم طويل بشكل خاص ، تبدأ الجفون السفلية فى الرفرفة بطريقة لا إرادية، فهذا مؤشر واضح على التعب في عينيك.

في حين أن معظم الناس يعتقدون أن النوم الجيد ليلًا يكفي لمعالجة هذا ، إلا أن الحقيقة هي أنها تتطلب المزيد من الجهد لذلك تحتاج إلى أخذ كوب من الماء.

من الجيد استخدام الماء المقطر أو الماء المغلي الذي تم تبريده إلى درجة حرارة الغرفة.

ثم أضف ملعقة صغيرة من ماء الورد. االطبيعي واشطف عينيك جيدًا بهذا الخليط،كرر هذا النشاط قبل الذهاب للنوم ليلًا.