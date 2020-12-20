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مرأة

دراسة توضح 4 علامات تشير إلى السكري من النوع 2

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:31 م
السكري 2
السكري 2
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حياة عبد العزيز
قالت دراسة جديدة إن مرض السكري من النوع 2 يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين والهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل صحيح. 

وأوضحت الدراسة أن حدوث مرض السكري من النوع 2 يتضح بظهور عدة علامات: 

1- التبول
استجابة لارتفاع مستويات السكر في الدم ، يحاول الجسم إزالة الجلوكوز الزائد عن طريق البول، والتبول المتزايد طبيًا، يشمل التبول "كميات كبيرة غير طبيعية من البول في كل مرة تتبول فيها".

يمكن أن يصل التبول المتكرر لكميات كبيرة من البول إلى أكثر من ثلاثة لترات في اليوم.

وقالت المؤسسة الخيرية: "إذا كنت تعاني بشكل متكرر من حاجة متزايدة للتبول ، فقد يكون ذلك علامة على أن مستويات السكر لديك مرتفعة للغاية".

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2- العطش 
وهذا يشمل الشعور بالعطش الشديد، والذي يمكن أن يكون مصحوبًا بجفاف مؤقت أو طويل في الفم.

يستمر العطش المتزايد بغض النظر عما إذا كنت تشرب لترين من السوائل يوميًا، إنه عطش لا يطفأ ولا يمكن إشباعه بشرب المزيد من الماء.

3- الإعياء 
يُعرف التعب الشديد والإرهاق الذي لا يختفي مع الراحة أو النوم بالإرهاق، يمكن أن يُعزى التعب إلى عدم قدرة الجسم على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا لتلبية احتياجات الطاقة.

تشمل علامات التعب ما يلي:

نقص أو انعدام الطاقة.
صعوبة القيام بالمهام اليومية البسيطة.
الشعور بالاكتئاب (الإرهاق الذهني).
إذا كنت تعاني من إجهاد غير مبرر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، يُنصح بتحديد موعد للطبيب لإجراء فحص طبي.

4- سرعة الانفعال 
علامة تحذير أخرى لارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقًا لمجتمع السكري العالمي، هي الشعور بعدم الراحة وسرعة الانفعال.

تقترح جمعية خيرية إعلامية أخرى Beyond Type 2 استخدام مقياس سكر الدم، إذا تم تشخيصك بالحالة، لتتبع صحتك.

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