ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تكنولوجيا جديدة للكشف عن السكري من الدرجة الثانية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التكنولوجيا
أظهرت دراسة جديدة، عن نوع من التكنولوجيا التي تستخدم في فحص، يساعد على الكشف المبكر عن مرض السكري من النوع الثاني لدى الأشخاص. 

وأظهرت الدراسة البريطانية أن هذه التجربة الجديدة، يمكنها اكتشاف النوع الثاني من مرض السكري، بقياس مستويات الجلوكوز في شمع الأذن. 

وصرح باحثون بريطانيون، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، بأن هذا الفحص قليل التكلفة، وذو دقة أكثر، عند قياس مستوى الجلوكوز على مدى شهر، مقارنة القياسات المعتمدة حاليا.

وأشاروا إلى أن هذا الفحص يتم عبر عيدان قطنية صغيرة، يتم إدخالها في بداية الأذن، دون التسبب بأضرار، ثم يتم استخراج الشمع لفحصه.

ويتعرض المصابون بمرض السكري من النوع الثاني، لمضاعفات للإصابة، حيث يعد التشخيص المبكر مهم للغاية. 

ويعتمد الفحص الحالي على الحصول على عينة من الدم، حيث لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه يستخدم بروتينات الدم كمؤشر لمستويات السكر الفعلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تلف الأعصاب ومشاكل قلبية.. أضرار التوقف عن دواء السكر

احم نفسك من السكري .. إليك أسباب وأعراض النوع الثاني

تدهور الرئة سريعا.. مجدي بدران يكشف عن تأثير كورونا على مرضى السكري

أعشاب لتنزيل نسبة السكر المرتفع في الدم

أعراض وأسباب طنين الأذن

تناول 3 وجبات مؤشر للإصابة بمرض السكري

ترشيحاتنا

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد لأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية

أحمد الشيخ: غزل المحلة سيلعب للفوز على الأهلي في الجولة المقبلة

رئيس الإدارة المركزية بالجمارك تكشف تفاصيل خطيرة حول حريق ميناء الإسكندرية ..فيديو

مفاجأة.. ترامب لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024

عضو المجلس الاستشاري لترامب يكشف عن أول رد فعل له عقب الهزيمة

الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض الصدرية من طقس الغد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور

وصل العالمية .. شاهد بطل مصري مؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 في التجديف

بالمواصفات والأسعار.. سيتروين C5 آير كروس موديل 2021 | صور