تكنولوجيا جديدة للكشف عن السكري من الدرجة الثانية

أظهرت دراسة جديدة، عن نوع من التكنولوجيا التي تستخدم في فحص ، يساعد على الكشف المبكر عن مرض السكري من النوع الثاني لدى الأشخاص.





وأظهرت الدراسة البريطانية أن هذه التجربة الجديدة، يمكنها اكتشاف النوع الثاني من مرض السكري، بقياس مستويات الجلوكوز في شمع الأذن.





وصرح باحثون بريطانيون، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، بأن هذا الفحص قليل التكلفة، وذو دقة أكثر، عند قياس مستوى الجلوكوز على مدى شهر، مقارنة القياسات المعتمدة حاليا.





وأشاروا إلى أن هذا الفحص يتم عبر عيدان قطنية صغيرة، يتم إدخالها في بداية الأذن، دون التسبب بأضرار، ثم يتم استخراج الشمع لفحصه.





ويتعرض المصابون بمرض السكري من النوع الثاني، لمضاعفات للإصابة، حيث يعد التشخيص المبكر مهم للغاية.



