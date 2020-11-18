لبان الدكر وممارسة الرياضة.. أسرار رشاقة منى زكي في عيد ميلادها الـ44

في 18 نوفمبر 1976، ولدت الفنانة منى زكي والتي أتمت اليوم عامها الـ 44، وقد حازت منى خلال السنوات الماضية على شهرة واسعة في العالم العربي وذلك بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة.





ولم تنجح منى زكي في الأعمال الفنية فقط ولكنها استطاعت أن تجذب وتلفت الأنظار حول أناقتها إطلالاتها التي تجمع بين الفخامة والرقي وجمالها رشاقتها.





على الرغم من أن منى زكي لديها ثلاثة أطفال إلا أنها تتمتع بقوام رشيق، فكانت تعاني في إحدى الفترات بسبب الوزن زائد نتيجة الحمل ولكنها على الرغم من ذلك استعادة رشاقتها ووزنها الطبيعي بعد وضعها مولودها الثالث يونس من خلال اتباع حمية غذائية بسيطة.





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تبدأ منى زكي يومها مبكرة بتناول إفطار خفيف ومتوازن ثم تقوم بعد تناول الإفطار بساعة ونصف ببعض بـ تمرينات التمدد التي تساعد على انتظام النفس وحرق الدهون لمدة نصف ساعة.





تحرص منى زكي على تناول مغلي لبان الذكر يوميًا وذلك لأنه غني بكولاجين طبيعي مما يحافظ على البشرة ويمدها بكل العناصر والفيتامينات التي تمنحها هذا الرونق.





تحرص مني زكي على عدم الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل و المكياج وتعتمد على الكريمات و المرطبات و الوصفات الطبيعية التي تساعدها في الحفاظ على نضارة و إشراقة البشرة.