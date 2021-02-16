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تعليم

غرف عمليات رئيسية وفرعية.. تعرف على خطة تعليم دمياط لتنظيم امتحانات النقل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:37 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
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زينب الزغبي
عقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بحضور عبدالرازق الزيني، وكيل المديرية، لمناقشة استعدادات المديرية لعقد امتحانات النصف الأول، وبحث استعدادات المدارس لبداية النصف الثاني من العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م .

وأكد وكيل الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن الدكتورة منال عوض، وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الأول من العام الدارسي واستقبال الطلاب لبداية النصف الثاني، مشددة على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

وذكر "عثمان" أنه وجه بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات. 

وطالب وكيل الوزارة مديري الإدارات بتكليف الموجهين الأوئل بوضع الامتحان، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات، وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة، مؤكدًا الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرتها الوزارة في ظل الظروف الاستثنائية ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي.

ووجّه "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع، بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب في اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات، وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات، تحسبًا لأي طوارئ، مع توفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والحزم، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختتم "وكيل الوزارة" الاجتماع بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسميًا، طبقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

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