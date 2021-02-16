صحة البحر الأحمر تعلن الكشف على 381 مواطنا بحلايب ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر،أنه تم الكشف على 381 مواطن بقرية رأس حدربة بمدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، ضمن قافلة علاجية أوفدتها المديرية لاجراء الكشف الطبى المجانى على المواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أقيمت قافلة طبية علاجية بحلايب ورأس حدربة ، خلال السبت والاحد الماضيين ، تم خلالها الكشف وصرف العلاج 381 مواطنا وإجراء 45 فحص معملى، و5 حالات اشعة، 61 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم تحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج .

وأضاف مدير عام مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، فى بيان له، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، ومن المقرر أن تستكمل القوافل العلاجية أعمالها بجميع مدن المحافظة شهريا، حيث ستستمر فى العمل خلال الاسبوع الجارى بقرى مرسى علم ثم القصير سفاجا وغارب