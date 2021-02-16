أدب نجيب محفوظ بفرع ثقافة مطروح

عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر الثقافة محاضرة بعنوان "أساسيات ويندوز 7، ألقاها عمرو شرف الدين، بجانب محاضرة بعنوان "حد الأمان المائي والمشكلة السكانية"، قدمها المهندس أيمن عزيز تحدث فيها عن مفهوم الأمان المائي، والتأثير السلبي لسوء استخدام المياه، وتأثيره على مخزون مصر من المياه، وتطرق للحديث عن محطات تحلية المياه بمطروح، واختتم المحاضرة بطرق الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك، كما أقيمت أمسية شعرية لنادي الأدب بالقصر بعنوان "قراءة في ديوان الشاعر محمد الشهاوى" شارك فيها مختار عوض، حيث ألقي بعض من أبيات الشعر والقصائد الموجودة فى ديوان الشاعر وتناولها بالشرح والتحليل، وقدمت الفنانة شيماء الواعي بالقصر سلسلة من الورش للتشكيل بالفوم الملون لعمل نماذج مختلفة من بطاقات المعايدة الرقيقة، كما قدمت الفنانة مني شاكر ورشة لطي الورق لعمل سمكة جميلة بمشاركة مجموعة من الأطفال.





