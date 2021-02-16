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ثقافة

أدب نجيب محفوظ بفرع ثقافة مطروح

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:18 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنوعت الأنشطة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح أونلاين من خلال الصفحة الرسمية، حيث قدم نادي الأدب العام بقصر ثقافة مطروح محاضرة بعنوان "أدب نجيب محفوظ"، تحدثت فيها الأديبة مني ناصف عن حياة نجيب محفوظ وطفولته وما تركه من ميراث أدبي مميز، وأوضحت أهم أعماله، ووصفت بالوطن وذلك لأن أعماله جسدت الوطن في مراحله المتنوعة.

عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر الثقافة محاضرة بعنوان "أساسيات ويندوز 7، ألقاها عمرو شرف الدين، بجانب محاضرة بعنوان "حد الأمان المائي والمشكلة السكانية"، قدمها المهندس أيمن عزيز تحدث فيها عن مفهوم الأمان المائي، والتأثير السلبي لسوء استخدام المياه، وتأثيره على مخزون مصر من المياه، وتطرق للحديث عن محطات تحلية المياه بمطروح، واختتم المحاضرة بطرق الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك، كما أقيمت أمسية شعرية لنادي الأدب بالقصر بعنوان "قراءة في ديوان الشاعر محمد الشهاوى" شارك فيها مختار عوض، حيث ألقي بعض من أبيات الشعر والقصائد الموجودة فى ديوان الشاعر وتناولها بالشرح والتحليل، وقدمت الفنانة شيماء الواعي بالقصر سلسلة من الورش للتشكيل بالفوم الملون لعمل نماذج مختلفة من بطاقات المعايدة الرقيقة، كما قدمت الفنانة مني شاكر ورشة لطي الورق لعمل سمكة جميلة بمشاركة مجموعة من الأطفال.

استمرت الورش الأدبية التي يقدمها نادي أدب الطفل بقصر ثقافة الطفل، حيث قدم علاء ابو خلعه ورشة أدبية جديدة واصل خلالها الحديث عن بحور الشعر السبعة وخص الحديث عن بحر الوافر، وشرح مكوناته وأعطى أمثلة لآليات شعرية تنتمي لهذا البحر، كما نظم الفرع العديد من الورش المتنوعة، قدمت الفنانة نهلة عبدالفتاح ورشة للتشكيل بالخيوط استخدمت فيها خيوط المكرمية فى عمل برواز مميز يمكن استخدامه للصور والمرايا.
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