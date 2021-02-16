ما تصدقوش السوشيال ميديا.. وزير التعليم: لم نرسل مواصفات امتحانات النقل «المجمعة» للمديريات حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم تقم حتى هذه اللحظة بإرسال مواصفات ورقة الامتحان المجمع الذي سيؤديه طلاب صفوف النقل في مناهج الفصل الدراسي الأول، إلى المديريات التعليمية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية.









ونفى وزير التربية والتعليم صحة صورة الجدول المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مواصفات هذه الورقة الامتحانية، مؤكدا أنها غير رسمية ولا علاقة للوزارة بما جاء فيها.









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في السياق نفسه، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة صورا قيل إنها نماذج استرشادية أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعريف طلاب صفوف النقل بشكل الامتحان المجمع الذي سيجمع بداخله كل المواد في ورقة واحدة أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام.







