ما تصدقوش السوشيال ميديا.. وزير التعليم: لم نرسل مواصفات امتحانات النقل «المجمعة» للمديريات حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم تقم حتى هذه اللحظة بإرسال مواصفات ورقة الامتحان المجمع الذي سيؤديه طلاب صفوف النقل في مناهج الفصل الدراسي الأول، إلى المديريات التعليمية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية.
ونفى وزير التربية والتعليم صحة صورة الجدول المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مواصفات هذه الورقة الامتحانية، مؤكدا أنها غير رسمية ولا علاقة للوزارة بما جاء فيها.
في السياق نفسه، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة صورا قيل إنها نماذج استرشادية أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعريف طلاب صفوف النقل بشكل الامتحان المجمع الذي سيجمع بداخله كل المواد في ورقة واحدة أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام.
من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه النماذج المتداولة عبر فيس بوك، هي نماذج امتحانات الدور الثاني التي أداها طلاب صفوف النقل العام الدراسي الماضي في شهر أغسطس 2020، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم بالفعل لجأت لطريقة الامتحان المجمع في امتحانات الدور الثاني العام لصفوف النقل العام الدراسي الماضي، لنفس هدف تقليل ايام حضور الطلاب في المدارس واللجان خوفا عليهم من كورونا.
وقال وزير التربية والتعليم إن ظهور هذه النماذج على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة ليس مقصودا به أن يتعامل معها الطالب على أنها نماذج استرشادية لما سيأتي في الامتحان، ولكنها فقط لإثبات أن أسلوب الامتحان المجمع ليس جديدا على وزارة التربية والتعليم المصرية، بل تم تطبيقه العام الدراسي الماضي، ولكن لم يسمع عنه أحد في وسائل الإعلام.
وأضاف أن مواصفات ورقة الامتحان المجمع التي ستطبق العام الدراسي الحالي على تلاميذ صفوف النقل في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ستكون مختلفة عن مواصفات النماذج المتداولة حاليا على السوشيال ميديا والخاصة بامتحانات الدور الثاني العام الماضي، والذي أداه الطلاب في أغسطس الماضي تحديدا.
وأوضح وزير التربية والتعليم مواصفات ورقة الامتحان المجمع لصفوف النقل المقرر توزيعها عليهم في لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام ستكون أبسط من مواصفات النماذج المتداولة حاليا.
وقال الوزير: "لا داعي للقلق أو الجدل من امتحان النقل لأنه سيكون بسيطا جدا".
وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2020/2021.
قال وزير التربية والتعليم: "سيتم عقد امتحان واحد مجمع لكل المواد في يوم واحد لكل صف دراسي، وستغطي أسئلته ما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي".
وأوضح أن هذا الامتحان المجمع سيكون في المواد الأساسية المضافة للمجموع فقط، وسيكون جدول هذا الامتحان كالتالي:
يوم الأحد 28 فبراير سيمتحن تلاميذ 4 ابتدائي
يوم الاتنين 1 مارس سيمتحن تلاميذ 5 ابتدائي
يوم الثلاثاء 2 مارس سيمتحن تلاميذ 6 ابتدائي
يوم الأربعاء 3 مارس سيمتحن تلاميذ أولى إعدادي
يوم الخميس 4 مارس سيمتحن تلاميذ 2 إعدادي
وقال وزير التربية والتعليم إن جميع تلاميذ صفوف النقل سيؤدون امتحان مجمع لـ التيرم الأول، ثم 3 امتحانات في آخر كل شهر في التيرم التاني وذلك في الأشهر الثلاثة (مارس وأبريل ومايو)، وللنجاح والانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى، لا بد أن يكون مجموع الطالب في هذه الأربعة امتحانات 50% على الأقل، مشيرًا إلى أن نتيجة طلاب صفوف النقل هذا العام لن يتم إعلانها بالدرجات بل ستكون النتيجة ناجح أو غير ناجح فقط.
أما بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فقد أعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 27 فبراير وتستمر لمدة 5 أيام وسيكون عليها 50% من المجموع النهائي للطالب، أما الـ 50% الأخرى فستكون على امتحانات التيرم الثاني التي سيتم تأديتها آخر كل شهر من أشهر "مارس - أبريل – مايو".