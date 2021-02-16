٣ مليارات جنيه لتطوير مرافق المنطقتين الصناعيتين في "كلاحين قفط - هو بنجع حمادي"





عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماع موسع لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية" كلاحين قفط – هو نجع حمادي" ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.





جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و رئيس شركة المياه، وأعضاء هيئة التنمية الصناعية، و وكلاء وزارة الكهرباء والري ومدير إدارة الحماية المدنية ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.





أكد الداودي، خلال الاجتماع علي ضرورة التنسيق بين الشركات التي تتولي تنفيذ الأعمال بالمناطق الصناعية و مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في اسرع وقت وبأعلى جودة، مشددًا علي الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة السلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم و سلامتهم.





و أوضح محافظ قنا، أن الدولة خصصت نحو ٣ مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في كلاحين قفط وهو بنجع حمادي، مؤكدًا تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.





وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.





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