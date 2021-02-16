محافظ قنا: توفير مناخ جاذب للاستثمار على رأس أولوياتى

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن الدولة تسعى إلى توفير مناخ جاذب للإستثمار، و أن الباب مفتوح أمام أى مستثمر لعرض مشاكله و ليس عليه الانتظار حتى موعد اللقاء الشهرى التالى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى الذى عقده محافظ قنا مع المستثمرين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية و المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظة بهدف مناقشة المعوقات التى تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية.

أكد الداودى، انه تم وضع حلول فورية لعدد من المشاكل التى تم طرحها من قِبل المستثمرين، بينما سيتم مخاطبة المسئولين لوضع الحلول لبعض المشاكل حتى يتسنى للمستثمرين بدء العمل والإنتاج.





وأشار محافظ قنا، إلى أهمية السرعة فى تحسين مناخ الاستثمار والتسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بما يساهم في التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية وتنويع الصناعات القائمة في كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لهم.





قدم المستثمرين، عظيم شكرهم لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير بمشاكلهم و حرصه على وضع حلول عاجلة ودائمة لها وهو ما دفعهم إلى الإقبال على الاستثمار والتوسع في مشروعاتهم داخل المنطقتين الصناعيتين بالمحافظة.





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