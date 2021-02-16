ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب سوء الطقس.. اندلاع النيران في قش قصب بنجع حمادي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:51 م
اندلاع النيران في
اندلاع النيران في قش قصب بنجع حمادي
Advertisements
يوسف رجب

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، على حريق فى قش القصب بنجع حمادي.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد باندلاع حريق في قش القصب بمنطقة المئات التابعة لشركة السكر.


انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية بقيادة الرائد رامي إيهاب وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الزراعات والمنازل بسبب شدة الرياح وحالة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.


تبين أن المساحة التى اندلعت بها النيران تبلغ حوالى فدان و نصف كانت مزروعة بمحصول قصب السكر، مملوكة لشركة السكر.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اقرأ أيضًا:

السم القاتل .. مبادرة فنية لمحاربة انتشار مخدر الشبو في قنا.. شاهد

محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو.. شاهد

بسبب سوء الطقس.. اندلاع النيران في قش قصب بنجع حمادي
بسبب سوء الطقس.. اندلاع النيران في قش قصب بنجع حمادي
بسبب سوء الطقس.. اندلاع النيران في قش قصب بنجع حمادي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدء موسم عصير القصب لعام 2021 بمصنع سكر نجع حمادي في قنا.. شاهد

بسبب سيجارة .. حريق هائل فى زراعات القصب بقنا

السيطرة على حريق في نصف فدان قصب بقنا

اندلعت فى 3 أفدنة..الحماية المدنية تسيطر على حرائق متفرقة بقنا

الحماية المدنية تسيطر على حريق في قيراطي قصب بقنا

السيطرة علي حريق في 5 أفدنة مزروعة بالقصب فى قنا

ترشيحاتنا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

محامي الجنزوري فى قضية فيرمونت ..النائب العام يوفر حماية قانونية للشهود

شاهد.. دوا ليبا تتجول بشوارع لوس أنجلوس مع حبيبها أنور حديد

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

هل يحتاج المتعافين إلى تلقي لقاح كورونا ؟.. دراسة توضح

بسبب فيديو كاميرا مراقبة.. أم تكتشف أمرًا مقلقًا في غرفة نوم بناتها التوائم