بسبب سوء الطقس.. اندلاع النيران في قش قصب بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، برئاسة العقيد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، على حريق فى قش القصب بنجع حمادي.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد باندلاع حريق في قش القصب بمنطقة المئات التابعة لشركة السكر.







انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية بقيادة الرائد رامي إيهاب وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الزراعات والمنازل بسبب شدة الرياح وحالة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.



تبين أن المساحة التى اندلعت بها النيران تبلغ حوالى فدان و نصف كانت مزروعة بمحصول قصب السكر، مملوكة لشركة السكر.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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