نشرة الحوادث.. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص و7 تجار مخدرات يغسلون 5 ملايين جنيه في شراء العقارات

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، وكان من أبرزها:





بينهم أطفال.. إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالغردقة

أصيب 12 شخصا بينهم أطفال، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "الغردقة - رأس غارب"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة.





7 تجار مخدرات يغسلون 5 ملايين جنيه في شراء عقارات وسيارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص – "لـ5منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه .

النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر موقع إلكتروني أخبار عن التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

أمر النائب العام اليوم، الثلاثاء، بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارًا حول تحقيقات «النيابة العامة» في قضية التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي).





لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 12477 شخصا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

حبس المتهم بذبح والده في الخانكة.. وكشف طبي على قواه العقلية

أمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح والده وتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه.





شايف خنزير.. والد ضحية سفاح الجيزة لـ صدى البلد: لو وقع في إيدي كنت قتلته |فيديو

قال زكريا علي، والد المجنى عليها فاطمة، إحدى ضحايا المتهم قذافي فراج عبد العاطي، الشهير بـ "سفاح الجيزة"، إنه كان يتوقع إحالة أوراق المتهم للمفتي في أول جلسة.