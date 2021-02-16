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حوادث

النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر موقع إلكتروني أخبار عن التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:48 م
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
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محمد عبدالله
أمر النائب العام اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارًا حول تحقيقات «النيابة العامة» في قضية التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي). 

وأوضح بيان، أن «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها «النيابة العامة» في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية، وفي الشهود الذين يُطلبون لأداء الشهادة فيها، والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، ما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات «للنيابة العامة»، وكذلك التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر في حسن سير العدالة؛ فأمر «المستشار النائب العام» بالتحقيق في الواقعة. 

وأكدت «النيابة العامة» التزامها بإعمال أحكام الدستور والقانون التي كفلت توفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، والحفاظ على حسن سير التحقيقات، وخولت لها التصدي لمن يخالف ذلك، وتهيب بالكافة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك القضية وغيرها من القضايا، وتجنب تداول أي بيانات أو معلومات لم تصدر عنها وتُجاوِز ما تتضمنه التحقيقات، مؤكدة تصديها لهذه الممارسات التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون. 
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