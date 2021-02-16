انفجار لغم أرضي.. مقتل عنصرين من الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصرين من المنتسبين المحليين لصفوف الميليشيات التابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني"، وذلك جراء انفجار لغم أرضي.









وقال المرصد إن العنصرين كانا يقومان بجمع مادة الكمأة بمنطقة الخور في بادية الميادين شرقي دير الزور.









وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.









ووثق المرصد السوري وفاة 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم.







